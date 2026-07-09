НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“

Л идерите на 32-те държави членки на НАТО поеха ангажимент да предоставят на Украйна военна помощ на стойност 70 милиарда евро през 2026 г. и да запазят поне същото ниво на подкрепа и през 2027 г. Решението беше взето на срещата на върха на Алианса в турската столица Анкара и е сред най-мащабните финансови ангажименти в подкрепа на Киев от началото на войната.

Финансовата помощ е от ключово значение за Украйна, която според информация на Kyiv Independent е изправена пред недостиг от близо 20 милиарда евро в бюджета си за отбрана за 2026 г., въпреки значителната подкрепа от Европейския съюз.

„За 2026 г. съюзниците се ангажират да предоставят 70 милиарда евро под формата на военно оборудване, помощ и обучение за Украйна и потвърждават суверенните си ангажименти да поддържат поне същото ниво на подкрепа и през 2027 г.“, се казва в заключителната декларация на срещата.

В документа НАТО приветства и решението на Европейския съюз да осигури многогодишно финансиране за Украйна чрез специалния механизъм за подкрепа.

Част от средствата вече са били договорени

Не всички от обещаните 70 милиарда евро обаче представляват ново финансиране.

По информация на Kyiv Independent, дипломати от ЕС и НАТО са заявили преди срещата на върха, че в общия пакет ще бъдат включени и 28,3 милиарда евро, които Брюксел вече беше одобрил през април за отбранителните нужди на Киев.

Това означава, че поне 40% от обявената сума вече е била предвидена и няма да представлява допълнителна помощ.

Още един показателен детайл е, че за първи път подобен финансов ангажимент на НАТО към Украйна е изразен в евро, а не в щатски долари. Според анализатори това е знак, че европейските съюзници поемат все по-голяма тежест във финансирането на украинската отбрана.

Заключителната декларация подчертава именно тази тенденция. В нея се посочва, че европейските държави и Канада са увеличили инвестициите си в основните отбранителни способности с над 139 милиарда долара, поемат по-голяма отговорност за сигурността на Алианса и вече осигуряват по-голямата част от военната помощ за Украйна.

Документът потвърждава още „непоколебимата подкрепа“ на НАТО за защитата на свободата, суверенитета и териториалната цялост на Украйна и определя страната като важен фактор за трансатлантическата сигурност.

Москва: Това е безотговорно решение

Руското външно министерство реагира остро на решението на НАТО.

В официално изявление Москва осъди обещаната финансова помощ и обвини Алианса, че с действията си увеличава риска от пряк конфликт.

Според руската дипломация решението е „безотговорно“ и „може да доведе до катастрофа“, като се твърди, че европейските държави се подготвят за въоръжен сблъсък с Русия.

Тръмп разговаря със Зеленски

По време на срещата на върха американският президент Доналд Тръмп проведе отделен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

Според информация, разпространена след срещата, Тръмп е обещал на Украйна лиценз за производство на ракети за зенитно-ракетните комплекси „Пейтриът“ (Patriot) – ход, който би позволил на Киев да разшири собствените си възможности за противовъздушна отбрана.

Какво означава новият пакет

Ангажиментът за 70 милиарда евро идва в момент, когато Украйна продължава да разчита в голяма степен на западната военна помощ за поддържането на отбранителните си способности. Средствата ще бъдат насочени към доставка на оръжия, боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана, обучение на украински военнослужещи и друга военна подкрепа.

Част от финансирането, около 30 милиарда евро годишно, ще бъде осигурено чрез договорения от Европейския съюз заем в размер на 90 милиарда евро, предназначен за дългосрочна подкрепа на Украйна.

От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. НАТО не участва пряко във военните действия, но координира мащабна помощ за Киев чрез своите държави членки. САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Полша и останалите съюзници предоставят оръжия, боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана, разузнавателна информация и обучение на украинските въоръжени сили.

В последните месеци обаче европейските държави постепенно поемат все по-голяма част от финансовата тежест за подпомагането на Украйна. Решението помощта да бъде обявена в евро, а не в долари, както и акцентът върху ролята на европейските съюзници в заключителната декларация на срещата на НАТО, се разглеждат като още един сигнал за тази промяна.