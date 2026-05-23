Демерджиев: Разкрихме кои са хората, помагали на Васил Михайлов да се укрива

Д ългият процес по установяване и задържане на прокурорския син ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали. Това каза на брифинг в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По неговите думи сред хората, подпомагали Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", има интересни имена.

"Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по него и по тези хора. Надявам се и вярвам, че както прокуратурата, така и съдът ще изпълнят своите функции", допълни министърът.

Васил Михайлов беше задържан в петък вечер пред вход на блок в столичния квартал “Свобода”. Главен комисар Мартин Златков, впд директор на ГДБОП, заяви пред журналисти, че Михайлов е променил външния си вид, има брада и дълга коса, затова трудно е можело да бъде разпознат.

"Очевидно не е работено активно по издирването на Михайлов. Активните действия, които се извършват от около месец, дадоха резултат. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към конкретно задържания, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона. Няма къде да избяга, няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който си е позволил да атакува полицейски служители", заяви министърът на вътрешните работи.

За задържането съобщи снощи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев. "Примката се затегна! Белезниците щракнаха. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "прокурорския син", току-що беше заловен от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, написа в страницата си във Facebook Кандев.

По-късно от прокуратурата съобщиха, че предстои превеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години “лишаване от свобода”. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийският районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу него други досъдебни производства, информираха от държавното обвинение.

По информация на властите тази сутрин Михайлов е бил приведен в Централния софийски затвор, където ще изтърпява ефективна присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода.

В началото на февруари Софийски градски съд постанови наказанието при първоначален строг режим по дело за закани за убийство срещу бившата му приятелка.

През юни 2025 г. Михайлов беше обявен за общодържавно издирване след сигнал за побой над 31-годишния Павел Павлов.

По време на укриването си прокурорският син публикува видеообръщение, в което отрече обвиненията срещу себе си и заяви, че възнамерява да се предаде. По-късно към него с подобен призив се обърна и баща му – прокурорът Бисер Михайлов.

Според разследването следите на Васил Михайлов се губят, след като мъж от Перник подава сигнал, че е бил принуждаван да подписва документи, с които признава несъществуващ дълг.

На 27 март служебният заместник-министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че се предполага участие на Михайлов и още двама души в нападение над служител на ГДБОП край пернишкото село Люлин.

По данни на МВР нападателите са били с маски, бухалки и автомобил, а жертвата е служител на ГДБОП, който преди това е работил в „Криминална полиция“ в Перник.

Още през април 2025 г. Васил Михайлов получи присъда от четири години затвор от Софийски районен съд по дела за няколко побоя и закана за убийство.