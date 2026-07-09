В болница с тежки наранявания и силен психически шок е жената, нападната от домашни кучета в Самоков

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Ж ената от Самоков, която беше нападната от две кучета порода американски булдог, остава в болница с тежки наранявания и силен психически шок. Междувременно близките ѝ поставят въпроса защо не са били предприети по-строги мерки срещу собственика на животните, въпреки че срещу него от години са подавани сигнали.

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При нападението жената е получила тежки травми, сред които почти откъснато ухо, след като, по думите на близките ѝ, едно от кучетата я е нападнало в гръб по време на разходка.

„Майка ми разхождала нашето куче – йорки, когато агресивното куче я нападнало изненадващо. Захапало я директно за главата и я съборило на земята. За щастие наблизо е имало човек, който се е намесил и е успял да откъсне кучето от нея“, разказа дъщерята на пострадалата пред NOVA.

По думите ѝ майка ѝ все още е в шок от преживяното и трудно говори за случилото се.

Близките: Имало е близо 20 жалби

Семейството твърди, че срещу стопанина на кучетата са подавани многократни сигнали през годините.

„Знаем, че има около 20 жалби срещу него. Отглежда много кучета в двора си и хората неведнъж са предупреждавали институциите. Получавал е глоби, но защо животните не са били иззети по-рано?“, попита дъщерята на пострадалата.

Според нейни близки само налагането на административни санкции не е било достатъчно, за да предотврати подобен инцидент.

Притеснения за безопасността на децата

Приятелка на пострадалата обърна внимание, че в непосредствена близост до мястото, където са били отглеждани кучетата, се намира училище.

По думите ѝ местните жители отдавна са се страхували, че агресивните животни могат да нападнат не само възрастни, но и деца.

Проверките са установили нарушения

От Областната дирекция по безопасност на храните съобщиха, че още през юни е била извършена проверка на собственика. Тогава инспекторите са установили, че кучетата не са били чипирани, за което му е била наложена административна санкция.

След последния инцидент животните вече са отнети от собственика и са настанени в общински приют.

По случая е образувано досъдебно производство.

От Българската агенция по безопасност на храните предстои да проверят и дали в имота не е извършвана нерегламентирана развъдна дейност.

Случаят предизвика широка обществена реакция

Нападението предизвика сериозен обществен отзвук и отново постави въпроса за контрола върху агресивните кучета и отговорността на техните стопани.

Според действащото законодателство собствениците на кучета са длъжни да полагат необходимите грижи, така че животните им да не представляват опасност за околните. При установени нарушения могат да бъдат налагани глоби, а при тежки случаи и да бъде търсена наказателна отговорност.

Разследването по случая продължава, като се очаква да изясни както обстоятелствата около нападението, така и дали институциите са реагирали своевременно на предишните сигнали срещу собственика.