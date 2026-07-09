България

Ключови 40 минути: Запис разкри последното движение на Наталия и пастрока ѝ

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 юли 2026, 09:21
ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, предлага глоби до 50 хил. евро

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, предлага глоби до 50 хил. евро
Бюджет 2026 влиза в НС, Радев: Тази година няма възможност за нова помощ за Украйна

Бюджет 2026 влиза в НС, Радев: Тази година няма възможност за нова помощ за Украйна
Акция на полицията в Монтанско

Акция на полицията в Монтанско
Правосъдният министър: Подготвяме мащабни промени в съдебната система и нови правила за ВСС

Правосъдният министър: Подготвяме мащабни промени в съдебната система и нови правила за ВСС
Изслушват бившия шеф на ДАНС за Олег Невзоров и КУБ

Изслушват бившия шеф на ДАНС за Олег Невзоров и КУБ
В болница с тежки наранявания и силен психически шок е жената, нападната от домашни кучета в Самоков

В болница с тежки наранявания и силен психически шок е жената, нападната от домашни кучета в Самоков
25 измамени и щети за над 800 хил. евро: Съдът решава за мярката на обвиняемата за мащабните схеми с кредити

25 измамени и щети за над 800 хил. евро: Съдът решава за мярката на обвиняемата за мащабните схеми с кредити
Трета спасителна мисия за три дни: „Спартан“ отново излита, за да спаси живота на българско дете

Трета спасителна мисия за три дни: „Спартан“ отново излита, за да спаси живота на българско дете

Н ови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече десети ден. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци.

Според данните Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства във физическа саморазправа. След това се отправя към Варна, откъдето взема такси до село Константиново.

Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2:40 ч. сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша.

Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2:00 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят.

В ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA доброволецът Боян Доцев, който поддържа постоянен контакт с близките на детето, заяви, че в издирването участват множество доброволчески групи, работещи паралелно с органите на реда.

По думите му в началото е имало забавяне в организацията на операцията, но в момента действията на полицията са значително разширени. „Сега можем да уверим хората, че на терен се работи с изключително много техника. Полицията е оборудвана и извършва мащабни проверки“, каза Доцев.

Той подчерта, че разследващите умишлено ограничават публичната информация, за да не бъде подпомогнат евентуалният извършител.

По информация, споделена от близките на Наталия, Асен Симеонов е нахлул в дома на семейството през нощта. Според разказите той е отправял заплахи, носел е запалка и е заявил, че разполага с бензин, като е заплашвал да подпали къщата.

Доцев разказа, че майката на момичето е била нападната и заплашвана, което според близките категорично изключва версията детето да е напуснало дома си по собствено желание. „Нека спрат коментарите, че Наталия е тръгнала доброволно с него. Това не отговаря на фактите, които семейството разказва“, заяви доброволецът.

По думите му срещу Симеонов е имало ограничителна заповед, а контактът му със семейството е бил прекъснат около седмица преди изчезването на детето.

Доброволците и близките отправят призив към Асен Симеонов да освободи детето, независимо какви са намеренията му спрямо собственото му укриване. „Нека поне остави детето на безопасно място в населено място, откъдето да бъде намерено. Ако иска да се укрива, нека продължи сам, но Наталия трябва да бъде върната жива и невредима“, призова Боян Доцев.

Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди главният секретар на МВР лично да поеме координацията на издирвателната операция. Той отправи критики към първоначалните действия на полицията във Варна и поиска максимална мобилизация на всички налични ресурси по случая.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
изчезнало дете Наталия Асен Симеонов издирване полиция доброволци Варна Константиново отвличане Иван Демерджиев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

Почина легендарната певица Бони Тайлър

Почина легендарната певица Бони Тайлър

Водка върху скалите: Шаман предаде предупреждение за българите от духа на Перперикон

Водка върху скалите: Шаман предаде предупреждение за българите от духа на Перперикон

Хайди Клум разкри защо вече не иска да е прекалено слаба

Хайди Клум разкри защо вече не иска да е прекалено слаба

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Zenvo Aurora Tur идва с най-мощния сериен V12: 1250 „коня“, 1200Nm, без да броим и трите електромотора

Zenvo Aurora Tur идва с най-мощния сериен V12: 1250 „коня“, 1200Nm, без да броим и трите електромотора

carmarket.bg
Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари
Ексклузивно

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари

Преди 5 часа
НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“
Ексклузивно

НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“

Преди 4 часа
Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата
Ексклузивно

Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата

Преди 6 часа
<p>176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов</p>
Ексклузивно

176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

Свят Преди 2 минути

Докато пожарникари са давали по 30 секунди за напускане на хотелите, болни нюйоркчани останаха без жизненоважни лекарства, а затворените бизнеси беснеят заради загубите

,

Знак от съдбата? Откриха костите на крал, разбил викингите, точно преди мача Англия – Норвегия

Любопитно Преди 10 минути

Учен вярва, че е открил изгубените останки на легендарния крал Алфред Велики под асфалта на паркинг. Вижте как древната история се преплита с футбола дни преди ключовия мач между Англия и Норвегия на Световното

Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

България Преди 43 минути

Апелативният съд в София потвърди решението на първата инстанция, с което производството беше прекратено

<p>Безсрамни предложения: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания</p>

Най-безсрамните предложения за работа в екипа на Анди Бърнам: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания

Свят Преди 1 час

Бивши привърженици на Киър Стармър започват да подкрепят Бърнам, докато бъдещият премиер на Великобритания обмисля състава на кабинета си

"Сюреалистичен момент": Том Холанд за ролята, която преобърна живота му в епоса „Одисея“

"Сюреалистичен момент": Том Холанд за ролята, която преобърна живота му в епоса „Одисея“

Любопитно Преди 1 час

Том Холанд и Зендея превземат новия визуален шедьовър на Кристофър Нолан, заснет изцяло на IMAX лента. Вижте защо режисьорът скри Оскарите си от „Опенхаймер“ и как Ан Хатауей пречупи майчинството през законите на Древна Гърция

След арестите: ВиК-Бургас успокои потребителите, работата на дружеството продължава нормално

След арестите: ВиК-Бургас успокои потребителите, работата на дружеството продължава нормално

България Преди 1 час

Водоснабдяването в региона е гарантирано, а екипите на оператора работят по график въпреки текущите управленски процедури

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Парите ни Преди 1 час

Според експерт пазарът е задоволен, а рафинерията има осигурени доставки поне до средата на септември

Рискованата игра на Марин Льо Пен

Рискованата игра на Марин Льо Пен

Свят Преди 1 час

Лидерката на „Национален сбор“ обяви четвъртата си президентска кампания въпреки условната присъда и домашния арест. Льо Пен залага всичко на карта с надеждата, че обжалването ще забави решението на съда и тя ще спечели изборите

Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

Свят Преди 1 час

Американският президент коментира отношенията с Иран и отново повдигна въпроса за бъдещето на американското военно присъствие на стратегическия остров

ЦИК и омбудсманът подготвят мерки за по-лесно гласуване на хората с увреждания

ЦИК и омбудсманът подготвят мерки за по-лесно гласуване на хората с увреждания

България Преди 1 час

Обсъждат се възможности за подобряване на достъпа до изборните секции преди вота за президент и вицепрезидент

<p>Не сме тук, за да му угаждаме: Край на &bdquo;подмазването&ldquo; към Тръмп</p>

„Момчето, което викаше „Вълк“: Съюзниците в НАТО вече приемат заплахите на Тръмп с по-голямо спокойствие

Свят Преди 1 час

На срещата на върха в Анкара европейските лидери показаха, че увеличават разходите за отбрана заради собствената си сигурност, а не за да угодят на американския президент

НАП откри нарушения в една трета от проверените обекти в Созопол

НАП откри нарушения в една трета от проверените обекти в Созопол

Парите ни Преди 1 час

Приходната агенция засилва контрола по Черноморието заради касови бележки и сигнали за необосновано вдигане на цени

Калин Стоянов със сигнал до прокуратурата за "трескаво заличаване на следи" в МВР, ГДБОП и ДАНС

Калин Стоянов със сигнал до прокуратурата за "трескаво заличаване на следи" в МВР, ГДБОП и ДАНС

България Преди 2 часа

Според депутата от ДПС има риск от заличаване на електронни данни, свързани със случая, станал известен като „PNR-гейт“, а от партията настояват да получат документите, които вътрешният министър е обещал да предостави

,

Какво да ядем и пием в жегите: 3 научно доказани правила за разхлаждане

Любопитно Преди 2 часа

Учените съветват как да променим диетата си по време на големите горещини. Разберете защо протеините ни карат да се потим, кои храни са скрити източници на вода и как топлите напитки помагат на тялото да се охлади

20 евро в паспорта и още 20 в ръка: Арестуваха турски шофьор на тир, предложил подкуп на полицаи

20 евро в паспорта и още 20 в ръка: Арестуваха турски шофьор на тир, предложил подкуп на полицаи

България Преди 2 часа

Срещу него е образувано бързо производство, а той е задържан за срок до 24 часа

Ердоган: Турция очаква възобновяване на процеса за присъединяване към ЕС

Ердоган: Турция очаква възобновяване на процеса за присъединяване към ЕС

Свят Преди 2 часа

"Трябва да бъдат включени съответните механизми и да бъдат започнати необходимите срещи", посочва държавният глава

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

70 години Том Ханкс: Човекът, който превърна добротата в своя най-голяма роля

Edna.bg

Отиде си поетесата Надежда Захариева

Edna.bg

Ламин Ямал или как критиката гради един шампион

Gong.bg

Кой е учителят по физическо, който предизвиква Франция тази вечер

Gong.bg

Почина музикалната легенда Бони Тайлър

Nova.bg

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

Nova.bg