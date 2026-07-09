Свят

Украйна продължава унищожаването на руското нефтопреработване

През последните три месеца Украйна удари 25 руски петролни рафинерии и експортни терминали

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 14:51
Украйна продължава унищожаването на руското нефтопреработване
Източник: EPA/БГНЕС

У крайна удари две руски нефтохранилища в Тверска и Ставрополска области, и двете на около 500 км от фронтовата линия, съобщи днес президентът Володимир Зеленски, предаде "Ройтерс".

"Нашите войници изпълняват плана за удари на голямо разстояние в отговор на това, че Русия удължава войната и продължава атаките си", заяви Зеленски в X.

Украйна нанесе масирани въздушни удари в Русия

Tой отчете и удари през последните дни по руска нефтена помпена станция в град Уфа и нефтен терминал в Ростовска област.

През последните три месеца Украйна удари 25 руски петролни рафинерии и експортни терминали, извършвайки повече от 36 отделни удара срещу по-широката енергийна инфраструктура на Русия. Тази систематична кампания наскоро достигна кулминацията, като всичките 11 най-големи петролни рафинерии на Русия бяха успешно ударени. Според украинския Генерален щаб и независими енергийни анализатори, тези удари са спрели приблизително 33%-43% от общия проектиран руски капацитет за рафиниране на петрол. Новите украински дронове с голям обсег разшириха обхвата на ударите до 2700 километра навътре в руска територия.

Русия забрани и износа на дизел

Ударите предизвикаха мащабна криза с горивата в Русия и доведоха до ограничаване на доставките, стремглаво покачване на цените и сериозен недостиг на бензин или дизел в над 55 от 83-те руски региона.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Война в Украйна Украински удари Руска петролна инфраструктура
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