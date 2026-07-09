Украйна продължава унищожаването на руското нефтопреработване

У крайна удари две руски нефтохранилища в Тверска и Ставрополска области, и двете на около 500 км от фронтовата линия, съобщи днес президентът Володимир Зеленски, предаде "Ройтерс".

"Нашите войници изпълняват плана за удари на голямо разстояние в отговор на това, че Русия удължава войната и продължава атаките си", заяви Зеленски в X.

Украйна нанесе масирани въздушни удари в Русия

Tой отчете и удари през последните дни по руска нефтена помпена станция в град Уфа и нефтен терминал в Ростовска област.

Our warriors are carrying out the long-range sanctions plan in response to Russia dragging out the war and continuing its attacks. Recent days saw important successful strikes on facilities supporting Russia's oil sector and sustaining its war policy.



SSU warriors struck two oil… pic.twitter.com/4o23HYwfkr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2026

През последните три месеца Украйна удари 25 руски петролни рафинерии и експортни терминали, извършвайки повече от 36 отделни удара срещу по-широката енергийна инфраструктура на Русия. Тази систематична кампания наскоро достигна кулминацията, като всичките 11 най-големи петролни рафинерии на Русия бяха успешно ударени. Според украинския Генерален щаб и независими енергийни анализатори, тези удари са спрели приблизително 33%-43% от общия проектиран руски капацитет за рафиниране на петрол. Новите украински дронове с голям обсег разшириха обхвата на ударите до 2700 километра навътре в руска територия.

Русия забрани и износа на дизел

Ударите предизвикаха мащабна криза с горивата в Русия и доведоха до ограничаване на доставките, стремглаво покачване на цените и сериозен недостиг на бензин или дизел в над 55 от 83-те руски региона.