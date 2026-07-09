България

19-годишен катастрофира при дрифт в Пазарджик, остана без книжка

Младият шофьор се е ударил в паркиран автомобил, няма пострадали, но са нанесени материални щети

9 юли 2026, 13:46
19-годишен катастрофира при дрифт в Пазарджик, остана без книжка
Източник: iStock Photos

П олицията в Пазарджик санкционира 19-годишен водач, предизвикал пътнотранспортно произшествие по време на дрифт в града.

Инцидентът е станал минути преди полунощ в петък миналата седмица. По данни на полицията младият шофьор е загубил контрол над автомобила си по време на дрифтиране и се е блъснал в паркирана на улицата кола.

При катастрофата няма пострадали хора, но по двата автомобила са нанесени материални щети.

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На водача е съставен акт за установяване на административно нарушение, а свидетелството му за управление е отнето. От полицията припомнят, че законът предвижда глоба в размер на 3000 лева (над 1500 евро) за подобно нарушение, както и временно лишаване от право да се управлява моторно превозно средство.

От Областната дирекция на МВР – Пазарджик съобщиха, че проверките срещу незаконните гонки, дрифтирането и другите опасни прояви на пътя ще продължат. Засилен контрол ще се извършва както в населените места, така и по републиканската пътна мрежа в региона.

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От полицията подчертават, че подобни рискови маневри застрашават не само водачите, но и останалите участници в движението, включително пешеходци и собственици на паркирани автомобили.

През последните години МВР засили контрола срещу т.нар. "дрифт", нерегламентираните автомобилни гонки и демонстративното шофиране по обществени пътища. Законът за движението по пътищата предвижда сериозни санкции за водачи, които използват пътната инфраструктура за цели, различни от превоз на хора и товари, включително за демонстрации, състезания и опасни маневри.

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Подобни нарушения най-често се установяват след сигнали на граждани, записи от видеонаблюдение или при специализирани полицейски операции, насочени към предотвратяване на тежки пътни инциденти.

Какво е дрифт?

Дрифтът е техника на управление на автомобил и същевременно автомобилен спорт, при който водачът преднамерено предизвиква загуба на сцепление на задните колела, позволявайки на превозното средство да се плъзга странично през завоите, докато поддържа контрол над посоката на движение.

За разлика от класическите състезания, където основната цел е преминаването на трасето за най-кратко време чрез оптимизиране на траекторията, при дрифта съдиите оценяват стила, ъгъла на атака, прецизността и зрелищността на изпълнението.Историята на дрифта започва в Япония през 70-те години на миналия век, когато любители на високите скорости започват да прилагат техники за управление, използвани в рали състезанията, по планинските пътища.

Пионерът в тази област, Кунимицу Такахаши, използва специфичен метод за преминаване през завоите, който впоследствие е доразвит от Кеичи Цучия, често наричан „Кралят на дрифта“. Цучия допринася за популяризирането на дисциплината чрез видеоклипове и демонстрации, което трансформира дрифта от неформално занимание в организиран професионален спорт.

Технически, дрифтът изисква автомобилът да бъде със задно предаване, тъй като това позволява по-лесно управление на задницата чрез подаване на мощност. Водачите използват различни техники за иницииране на поднасянето, като „ръчна спирачка“ (използване на спирачката на задните колела), „силово поднасяне“ (чрез рязко подаване на газ) или „прехвърляне на тежестта“ (използване на инерцията на автомобила).

След като задната ос загуби сцепление, водачът противодейства чрез управление на волана в посоката на занасянето, балансирайки с газта, за да поддържа автомобила в контролиран „плъзгащ се“ режим.Днес дрифтът е глобално явление с утвърдени международни шампионати като D1 Grand Prix и Formula Drift. Професионалните автомобили за дрифт са силно модифицирани – те разполагат с двигатели с висока мощност, специфични окачвания с голям ъгъл на завиване на предните колела и олекотени купета.

Спортът придобива огромна популярност и чрез медиите, включително филмовата индустрия и видеоигрите, което допринася за превръщането му в една от най-динамичните и визуално атрактивни дисциплини в съвременния автомобилен свят. Въпреки зрелищността си, дрифтът остава труден за овладяване спорт, изискващ изключителни рефлекси, технически познания и способност за прецизно управление в условия на гранична стабилност.

Важно е да се отбележи, че дрифтът е предназначен единствено за затворени трасета и контролирана среда, тъй като опитите за изпълнение на обществени пътища крият сериозни рискове за участниците в движението.

Източник: Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова    
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