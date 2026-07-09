ГЕРБ: Провал на проекта с „Райнметал” би бил стратегическа грешка за България

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И зграждането на завод на германския отбранителен концерн Rheinmetall в България е стратегически проект както за страната, така и за Европейския съюз. Провалът му би бил сериозна грешка. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова пред журналисти в Народното събрание.

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По думите ѝ по време на правителството на Росен Желязков са били предприети всички необходими стъпки за реализацията на инвестицията.

„За нас тази инвестиция беше стратегическа. Ако България иска да развива отбранителната си индустрия и да привлича подобни проекти, той трябва да бъде реализиран“, каза Петкова.

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Тя припомни, че вече е подписано споразумение между Rheinmetall и Министерството на икономиката, придобито е необходимото ноу-хау, а в проекта за държавния бюджет за 2026 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са предвидени средства за реализиране на проекта.

По думите ѝ са заложени 260 млн. евро за дружеството към Министерството на икономиката, което трябва да изгради завода, както и 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и Rheinmetall.

Петкова отхвърли критиките, че държавата е платила неизгодно за придобиването на ноу-хау.

„Това е моделът, по който Rheinmetall работи по целия свят при изграждането на подобни предприятия. Няма нищо неизгодно в тази сделка“, заяви тя.

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Повод за изявлението ѝ станаха информации, че се обсъжда закриване на дружеството, което трябва да реализира инвестицията.

„Управляващите трябва ясно да кажат дали искат този стратегически проект да бъде реализиран. Ако той се провали, отговорността ще бъде тяхна“, заяви Петкова.

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Rheinmetall е сред най-големите европейски производители на отбранителна техника и боеприпаси. След началото на войната в Украйна компанията обяви планове за разширяване на производството си в Европа заради нарасналото търсене.

Проектът за България предвижда изграждането на нов производствен капацитет в партньорство с българската отбранителна индустрия. Според публично обявените намерения предприятието трябва да произвежда боеприпаси за нуждите на България, съюзниците от НАТО и европейския пазар.