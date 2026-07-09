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Оставили златото и избягали: Разкриха мистерията на корабокрушение с 400 златни монети

През 1995 г. под водите на залива Салкомб, край южния бряг на Англия, е открито корабокрушение с товар, който включва над 400 златни монети. Невероятната находка поставя началото на 30-годишна мисия за идентифициране на кораба – мисия, която току-що приключи

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 юли 2026, 14:33
Оставили златото и избягали: Разкриха мистерията на корабокрушение с 400 златни монети
Източник: iStock/GettyImages

П рез 1995 г. под водите на залива Салкомб, край южния бряг на Англия, е открито корабокрушение с товар, който включва над 400 златни монети. Невероятната находка поставя началото на 30-годишна мисия за идентифициране на кораба – мисия, която току-що приключи.

Заслугата за разрешаването на мистерията е на независимия историк Иън Фриел, който открива исторически документи, споменаващи холандски търговски кораб на име Dom van Keulen, претърпял корабокрушение край английския бряг, докато пътувал от Мароко за Амстердам, Нидерландия, през 1633 г.

Всичко съвпада: датата, местоположението, съкровището от златни монети (с марокански произход) и холандският произход на много от другите предмети, извадени от мястото.

Това откритие и работата, довела до него, вече са документирани в нова книга на изследователи от Британския музей, Университета в Борнмът и Югозападната група за морска археология в Обединеното кралство.

„Откриването на африканско злато под морето край бреговете на Девън беше невероятно откритие, което повдигна толкова много въпроси за това как е попаднало там. Отговорът на тези въпроси изискваше работата на екип от експерти, работещи в сътрудничество“, казва Джереми Хил, ръководител на изследователската дейност в Британския музей, цитиран от Science Alert.

Много малка част от самия кораб е оцеляла, което е направило определянето на името и маршрута му истинско предизвикателство. Всичко, с което изследователите действително са разполагали, е бил неговият товар: не само златни монети, но и бижута, керамика, кози кожи и търговски печат.

От потъналия кораб, колкото и невероятно да е, са извадени и смолисти хапчета, оцелели през вековете в червен глинен съд. Те най-вероятно са били част от медицинските консумативи на кораба, въпреки че не е ясно за лечението на какво са били използвани.

Монетите поне са дали на археолозите отправна точка. Те са били подпечатани с годините, в които са отсечени, като най-новата, която може да бъде датирана, е отсечена през 1632 г. Това означава, че корабокрушението не е могло да се случи преди тази дата.

„Тази монета играе ключова роля за установяване на датата на потъването на кораба, позволявайки съкровището да бъде сигурно свързано с Dom van Keulen“, пишат изследователите в публикуваната си книга за корабокрушението.

След 30-годишно издирване Иън Фриел прави своето откритие в библиотеката на Националния архив в Кю, където документи от английския Върховен адмиралтейски съд показват иск към потъналия кораб, предявен през 1633 г. от амстердамските търговци Жоао де Пас и Андреа де Азеведо.

Според търговците и двама членове на екипажа на Dom van Keulen, призовани като свидетели, корабът е попаднал в „много бурно време“ близо до английския бряг и хората на борда са били принудени да го изоставят, оставяйки ценния товар след себе си.

„Сега вече може да бъде разказана историята за това как холандски кораб, превозващ северноафриканско злато, е претърпял корабокрушение край английския бряг, което прави това откритие с международно значение. Това ни напомня колко много неща все още предстои да бъдат намерени на дъното на нашите морета“, казва Хил.

Въпреки че вече има съвпадение за корабокрушението, много малко се знае за Dom van Keulen и не съществуват картини или скици на плавателния съд. Идентифицирането му обаче все пак е изключително полезно за изследователите.

Откритието подобрява разбирането ни за търговските връзки от XVII в. между Нидерландия и Мароко, тогавашните конвенции и технологии, както и за влиянието на династията на Саадитите, която е управлявала Мароко по това време (и е отсякла тези монети).

Съкровището сега е най-голямата известна колекция от златни монети на Саадитите. „Това осигурява важен контекст за богатството и архитектурата на саадитските шарифи, търговията с африканско злато и осезаемо доказателство за процъфтяващата морска търговия през XVII в., свързваща Мароко, Нидерландия и Великобритания“, казва морският археолог Дейв Пархам от Университета в Борнмът.

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Редактор: Надежда Неменски
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