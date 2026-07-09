България

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, предлага глоби до 50 хил. евро

Текстовете предвиждат задължителна верификация на възрастта чрез дигитален портфейл, ограничения за тийнейджъри и контрол върху съдържанието

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 11:27
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П ълна забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години и строги ограничения за младежите между 16 и 18 години предлага законопроект, внесен от ГЕРБ в Народното събрание. Това обяви депутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов.

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Според предложените промени всички потребители на социални мрежи ще трябва задължително да преминават през процедура за потвърждаване на възрастта си. При нарушения са предвидени санкции, като глобите ще започват от 50 хиляди евро.

  • Дигитален портфейл ще проверява възрастта

Законопроектът предвижда създаването на безплатно мобилно приложение за верификация, което ще бъде разработено от Министерството на електронното управление в определен срок и ще бъде свързано със системата на ГРАО.

Чрез т.нар. „дигитален портфейл“ ще се удостоверява възрастта на потребителите, като според вносителите системата няма да може да бъде заобикаляна чрез смяна на IP адрес или използване на VPN услуги.

Настоящите профили на деца под 16 години, чиито притежатели не могат да докажат възрастта си, ще бъдат закривани.

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  • Ограничения за тийнейджъри между 16 и 18 години

За младежите на възраст между 16 и 18 години социалните мрежи няма да бъдат напълно забранени, но ще бъдат въведени допълнителни ограничения.

Сред предложенията е въвеждането на своеобразен „вечерен час“ за социалните платформи – достъпът до тях да бъде ограничен между 23:00 и 06:00 часа.

Законопроектът предвижда още да бъдат премахнати функции, които според вносителите насърчават прекомерната употреба на платформите – автоматичното възпроизвеждане на видеа, безкрайното скролване и алгоритмичните препоръки на съдържание.

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  • Кои приложения няма да попадат под забраната

Предложените ограничения няма да се отнасят за приложения за директна комуникация като Viber, WhatsApp и Signal, тъй като те не попадат в категорията социални мрежи според законопроекта.

Децата под 16 години ще могат да използват и образователни платформи, но само ако те са одобрени от министъра на образованието и науката.

Мерките ще важат и за чуждестранни деца, които се намират на територията на България. Те също ще трябва да използват системата за верификация на възрастта.

  • Ангелов: Интернет не е детска площадка

Костадин Ангелов заяви, че целта на законопроекта е да бъдат ограничени рисковете за психичното здраве на децата, свързани с прекомерната употреба на социални мрежи.

„Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Интернет не е детска площадка. Преди години се притеснявахме какво ще се случи на нашите деца на улицата, а днес се опасяваме какво ще им се случи в социалните мрежи“, коментира той.

По думите му инициативата не е насочена срещу технологиите, а цели да ограничи явления като зависимостта от социалните платформи, проблемите с концентрацията и негативните ефекти върху подрастващите.

Депутатът призова останалите политически сили да подкрепят мерките и заяви, че темата трябва да бъде разглеждана като въпрос, свързан със защитата на децата.

Бекграунд: Ограниченията за деца в социалните мрежи стават глобален дебат

Темата за достъпа на деца до социални платформи се обсъжда все по-активно в редица държави заради опасения, свързани с онлайн тормоз, зависимост от екраните, достъп до неподходящо съдържание и влиянието на алгоритмите върху поведението на младите потребители.

Предложенията за проверка на възрастта в интернет обаче предизвикват и дебат за защитата на личните данни и баланса между сигурността на децата и правото на достъп до дигитални услуги.

Редактор: Василена Василева
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ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

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