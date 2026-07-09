Отбелязваме 176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

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Н а 9 юли 2026 г. България отбелязва 176 години от рождението на Иван Вазов – Патриарха на българската литература и един от най-значимите творци в националната ни история. По този повод Националният литературен музей организира тържествено честване, с което ще бъде почетена паметта на писателя, оставил незаличима следа в българската култура.

Церемонията ще се състои пред паметника на Иван Вазов в градинката до храм „Света София“, където жители и гости на столицата ще могат да отдадат почит на автора на „Под игото“, „Епопея на забравените“ и десетки други емблематични произведения.

Сред официалните гости ще бъде Елин Иванов – внук на първия уредник на къща музей „Иван Вазов“ и син на писателя Елин Пелин. Слово ще произнесе директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов, а приветствия ще отправят представители на Президентството, Министерството на културата и Съюза на българските писатели.

В празничната програма ще се включат деца и ученици, които ще рецитират стихове на Иван Вазов и ще изпълнят песен по негов текст.

Нов аудиогид в къщата музей

От 11:30 часа в къща музей „Иван Вазов“ на ул. „Иван Вазов“ №10 ще бъде представен нов двуезичен аудиогид към обновената постоянна експозиция. Инициативата е реализирана по проект, финансиран от Министерството на културата, и има за цел да направи музея по-достъпен както за българските посетители, така и за чуждестранните туристи.

Последният дом на писателя в София има особено място в културната история на България. През ноември 2026 г. той ще отбележи 100 години от откриването си като музей и продължава да бъде първият литературен музей в страната.

Писателят, превърнал се в символ на България

Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 г. (27 юни по стар стил) в Сопот. Творческият му път продължава близо половин век и обхваща едни от най-съдбоносните периоди в българската история – от Възраждането и борбите за национално освобождение до първите десетилетия след Освобождението.

Неслучайно Вазов често е наричан летописец на българската душевност. В произведенията си той пресъздава историческите изпитания, героизма, надеждите и духовната сила на българския народ.

Първият професионален български писател

Иван Вазов е първият професионален български писател и единственият автор, оставил значимо творчество във всички основни литературни жанрове – поезия, роман, повест, разказ, драматургия, публицистика, пътепис и литературна критика.

Най-известното му произведение – романът „Под игото“ – остава най-превежданата и най-издаваната българска книга в света. То поставя основите на българския роман и повече от век е сред най-разпознаваемите произведения на родната литература извън пределите на страната.

Сред безсмъртните му творби са още „Епопея на забравените“, „Немили-недраги“, „Чичовци“, „Нова земя“, „Под манастирската лоза“, както и стихотворението „Аз съм българче“, което поколения ученици учат още в началното училище.

Паметникът – място на национална признателност

Традиционното честване се провежда пред паметника на Иван Вазов в центъра на София – място, което символизира признателността на българското общество към неговото творчество.

Разположен в непосредствена близост до къщата музей и до храм „Света София“, където писателят е опят след смъртта си през септември 1921 г., паметникът всяка година събира десетки граждани, ученици, писатели и общественици, които отдават почит на човека, превърнал словото в символ на българската национална идентичност.

Повече от век след смъртта му Иван Вазов продължава да бъде сред най-четените български автори, а произведенията му остават неизменна част от училищното образование и от културната памет на България.