Арест и солена глоба за двама българи, причинили пожар в Гърция

Д вама български граждани са били арестувани и глобени за предизвикване на пожар по невнимание в Гърция. Инцидентът подчертава строгите мерки на гръцките власти на фона на напрегнатия пожароопасен сезон.

Инцидентът е станал във вторник сутринта в парцел в местността „Акротири“ в Палио Цифлики, община Кавала. Според информация от гръцката полиция, цитирана от Dariknews.bg, пожарът е възникнал в резултат на работа с електрическа машина. Искри от оборудването са запалили сухи храсти и растителност.

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Бърза реакция и строги санкции

Благодарение на бързата реакция на пожарната служба, огънят е бил овладян бързо и не се е разпространил, въпреки силния вятър в района, съобщават още гръцките власти. На двамата българи е наложена административна санкция в размер на 2000 евро, като те са били и задържани от екипите за разследване на палежи.

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На фона на стотици нарушения

Случаят не е изолиран, а е част от по-широка картина на засилен контрол и превенция в Гърция. Според официалната статистика на противопожарните служби, от началото на годината в страната са наложени 528 административни глоби на обща стойност над половин милион евро. За същия период 169 души са били задържани за предизвикване на пожари.

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Гръцкото законодателство предвижда щателно разследване след всеки пожар, като при доказателства за умишлен палеж, задържаните се предават на прокуратурата. Само през последното денонощие в страната са потушени 27 горски пожара, което показва мащаба на предизвикателството пред властите.