Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата

В четвъртък преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В Западна и Централна Северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В София максималните температури ще са около 26°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 11°.

Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево. В петък в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, а след обяд и в планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания.

Източник: НИМХ

В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 29° и 34°.

Източник: НИМХ

Идеи за активности според времето

В четвъртък сутрешните часове ще бъдат най-подходящи за активности на открито. В районите с по-стабилно време могат да се планират:

разходки в парка или сред природата, кратки веломаршрути, кафе на открито, пикник на удобно място с възможност за бързо прибиране при промяна на времето.

Условията ще позволяват и кратки планински разходки, но е добре преходите да бъдат планирани в първата половина на деня.

Следобедните часове са по-подходящи за по-спокойни занимания или активности на закрито:

посещение на музей или галерия, кино, срещи с приятели в уютно заведение, културни събития и изложби.

При развитие на гръмотевични бури е препоръчително да се избягват дълги преходи, открити пространства без укритие и разходки в планината на високи и незащитени места.

На Черноморието времето ще позволява плаж, плуване и разходки край брега, като най-добрият избор са сутрешните часове. Следобедната облачност и възможните превалявания са причина за по-гъвкави планове.

Петък и събота ще бъдат по-подходящи за по-дълги активности на открито. В петък могат да се планират излети, разходки сред природата, колоездене и посещения на забележителности. В събота, с повишението на температурите до 34°, добър избор ще бъдат плаж, басейн, места край вода, пикници и кратки пътувания.

Как да се предпазим от градушки и гръмотевични бури?

Гръмотевичните бури са метеорологични явления, характеризиращи се с наличието на светкавици и съпътстващия ги звук – гръмотевица. Често те са придружени от силни ветрове, проливен дъжд и понякога градушка. Градушката представлява валеж от ледени късове. Тези явления могат да бъдат опасни както за човешкия живот и здраве, така и за имуществото, поради което е изключително важно да се познават и спазват основните правила за безопасност.

Основната опасност при гръмотевична буря идва от светкавиците. За да се предпазите, най-сигурното място е вътре в здрава, затворена сграда. Необходимо е да се стои далеч от прозорци, врати и веранди.

Трябва да се избягва контакт с:

електрически уреди, кабелни телефони и всякакви метални тръби (водопроводни, газови), тъй като те могат да проведат електричество от удар на мълния

. Изключването на чувствителна електроника от контактите е препоръчителна превантивна мярка.

Ако бурята ви завари на открито, незабавно потърсете подслон в сграда или автомобил със затворен твърд покрив. Колата предпазва не заради гумите, а поради ефекта на Фарадеевия кафез, при който електрическият заряд преминава по металната повърхност на купето и се отвежда в земята. Избягвайте открити пространства, високи и самотни дървета, водни басейни, метални огради и конструкции. Ако няма възможност за подслон, заемете безопасна поза: клекнете ниско до земята, със събрани крака и наведете глава, като покриете ушите си с ръце. Това намалява риска от директен удар и травми от силния гръм.

Градушките представляват сериозна заплаха поради възможността от нанасяне на тежки травми от ледените късове. При започването на градушка е задължително незабавно да се потърси подслон под здрав покрив. Най-сигурното място е масивна сграда. Трябва да се избягват постройки с остъклени покриви или навеси, които могат да бъдат пробити. Ако сте в автомобил, спрете на безопасно място, далеч от дървета и електропроводи, и останете вътре, като се стараете да сте далеч от стъклата. Защитата на имуществото включва прибиране на автомобилите в гаражи или покриването им със специални покривала против градушка, както и обезопасяване на саксии, градински мебели и други предмети, които могат да бъдат повредени или отнесени от вятъра.

Превенцията е ключов елемент от безопасността. Редовното следене на метеорологичните прогнози и предупрежденията на компетентните органи позволява своевременна реакция. Наличието на план за действие при извънредни ситуации в семейството може значително да намали рисковете при възникване на опасни метеорологични условия.