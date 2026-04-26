България

„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

Ние оставяме едно добро наследство, един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани, зададохме един стандарт, който се надявам да бъде последван от следващите управляващи. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред журналисти

26 април 2026, 13:13
Георги Кандев срещу „Картофа" и „Светльо": Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

Спрете да мажете кърлежите с олио! Експерт с важни съвети за здравето през пролетта

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от

След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков

Иван Демерджиев: Правителство до средата на май, няма време за губене

Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи

Борят се за живота на детето, паднало от тераса на НДК

Време за разходка! Радваме се на слънчева събота с пролетни температури

Н ие оставяме едно добро наследство, един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани, зададохме един стандарт, който се надявам да бъде последван от следващите управляващи. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред журналисти.

Той отбеляза, че служебният кабинет е подготвил много ясен пакет от мерки, които са придвижени към парламента и ще бъдат предадени на новите управляващи. Според него те трябва да бъдат приети не само за да се подпомогне Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ), но и за да заработи държавата по начина, по който гражданите очакват.

Гюров добави, че се надява в следващите седмици да има решение по предложените промени в Закона за съдебната власт и за новата антикорупционна комисия.

„Още тази седмица сме започнали да се подготвяме за предаването на властта, така че новите политици да влязат и поемат нещата без никакво забавяне, за да не губят българските граждани“, каза по-рано Гюров пред БНР.

„Всичко ще бъде предадено по начин, по който ще има ясно разграничение между свършеното и критичните моменти, ще посочим къде са критичните точки и какво да се направи, за да бъдат решени в най-бърз порядък“, увери той. „Ще има много ясно описание, предаване, но и категоризация на всички неща, които сме свършили“, подчерта Гюров.

Добрата новина е, че усилията на служебното правителство дават резултат, работата на вицепремиера Мария Недина помогна да направим така, че да има огромна вероятност да бъдат върнати една огромна част средства, които бяха хвърлени на вятъра със забавянето на законодателни промени, закриването на антикорупицонната комисия в опит за прикриване на следи, следващите дни ще дадем повече информация, посочи служебният премиер.

Той отбеляза, че от първия ден правителството е било в „кръгова защита“, атакувано е от всички страни.

Във връзка със започналата проверка на прокуратурата срещу него, министри и и.д главен секретар на МВР Георги Кандев, за която самият Гюров съобщи, премиерът каза, че все още не е викан на разпит. „Всички виждат колко тенденциозна е работата на прокуратурата,“ добави той. Най-близката логическа връзка е, че тези, които се опитват да манипулират изборите, и прокуратурата в сегашния си вид действат заедно, смята служебният премиер. „Показахме, че нас не ни е страх и няма да ни приберат“, заяви той. 

По думите му според различни оценки, вътрешни и външни, провелите се парламентарни избори са едни от най-добре организираните и честни избори.

Попитан дали ще се кандидатира за президент, Гюров обясни, че с него са се свързвали различни групи. „Това е сериозен въпрос, предполага сериозно отношение. Служебният кабинет беше концентриран върху изборите, ще има време за малко почивка, осмисляне и всички въпроси ще получат своя отговор, но решенията се вземат със спокойствие“, подчерта той. 

По темата

Източник: БТА/Константин Костов, Нелли Желева    
Служебен кабинет Андрей Гюров Предаване на властта Прозрачност Антикорупция План за възстановяване и устойчивост Законодателни промени Прокуратура Парламентарни избори Кандидатура за президент
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

