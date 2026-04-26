„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

Н ие оставяме едно добро наследство, един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани, зададохме един стандарт, който се надявам да бъде последван от следващите управляващи. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред журналисти.

Той отбеляза, че служебният кабинет е подготвил много ясен пакет от мерки, които са придвижени към парламента и ще бъдат предадени на новите управляващи. Според него те трябва да бъдат приети не само за да се подпомогне Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ), но и за да заработи държавата по начина, по който гражданите очакват.

Гюров добави, че се надява в следващите седмици да има решение по предложените промени в Закона за съдебната власт и за новата антикорупционна комисия.

„Още тази седмица сме започнали да се подготвяме за предаването на властта, така че новите политици да влязат и поемат нещата без никакво забавяне, за да не губят българските граждани“, каза по-рано Гюров пред БНР.

„Всичко ще бъде предадено по начин, по който ще има ясно разграничение между свършеното и критичните моменти, ще посочим къде са критичните точки и какво да се направи, за да бъдат решени в най-бърз порядък“, увери той. „Ще има много ясно описание, предаване, но и категоризация на всички неща, които сме свършили“, подчерта Гюров.

Добрата новина е, че усилията на служебното правителство дават резултат, работата на вицепремиера Мария Недина помогна да направим така, че да има огромна вероятност да бъдат върнати една огромна част средства, които бяха хвърлени на вятъра със забавянето на законодателни промени, закриването на антикорупицонната комисия в опит за прикриване на следи, следващите дни ще дадем повече информация, посочи служебният премиер.

Той отбеляза, че от първия ден правителството е било в „кръгова защита“, атакувано е от всички страни.

Във връзка със започналата проверка на прокуратурата срещу него, министри и и.д главен секретар на МВР Георги Кандев, за която самият Гюров съобщи, премиерът каза, че все още не е викан на разпит. „Всички виждат колко тенденциозна е работата на прокуратурата,“ добави той. Най-близката логическа връзка е, че тези, които се опитват да манипулират изборите, и прокуратурата в сегашния си вид действат заедно, смята служебният премиер. „Показахме, че нас не ни е страх и няма да ни приберат“, заяви той.

По думите му според различни оценки, вътрешни и външни, провелите се парламентарни избори са едни от най-добре организираните и честни избори.

Попитан дали ще се кандидатира за президент, Гюров обясни, че с него са се свързвали различни групи. „Това е сериозен въпрос, предполага сериозно отношение. Служебният кабинет беше концентриран върху изборите, ще има време за малко почивка, осмисляне и всички въпроси ще получат своя отговор, но решенията се вземат със спокойствие“, подчерта той.