СОС стартира ключова процедура за смяна на ръководствата на общинските дружества

С толичният общински съвет прие три доклада, с които официално започва процедурата по избор на нови членове на съветите на директорите на редица общински търговски дружества в София.

Сред тях са „Метрополитен“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Софинвест“ ЕАД, „Топлофикация София“ ЕАД, „Спортна София-2000“ ЕАД, „Софийски имоти“ ЕАД, дружествата, които управляват петте столични пазара, както и общинските лечебни заведения.

За шестте най-големи общински дружества са разписани и конкретните изисквания към кандидатите за членове на съветите на директорите. Сред тях са българско гражданство или гражданство на държава от ЕС, завършено висше образование – минимум степен „бакалавър“, поне пет години професионален опит, както и условие кандидатите да не заемат ръководни или контролни позиции в други публични предприятия.

В приетите доклади са подробно описани и правилата за провеждане на конкурсните процедури – критериите за подбор, показателите за оценка, както и методиката за класиране на кандидатите. Тя включва ясна процедура и формули за оценяване на писмен и устен етап.

С решението се определят още номинационна комисия, неин председател и резервни членове, както и срокове за изпълнение на отделните етапи. Целта е да бъдат гарантирани прозрачни и стандартизирани правила за целия процес.

От СОС посочват, че така се осигурява спазването на принципите на публичност, равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция, пропорционалност и недискриминация при избора на ръководства.

Очаква се конкурсните процедури за нови управителни органи на общинските дружества да започнат през октомври.

На 11 юли 2024 г. СОС вече извърши промени в ръководствата на няколко ключови дружества, сред които „Център за градска мобилност“, „Столичен електротранспорт“, „Столичен автотранспорт“, „Метрополитен“, „Топлофикация София“ и „Софинвест“. Решението тогава беше подкрепено от групите на ГЕРБ-СДС, БСП, „Има такъв народ“, Карлос Контрера от ВМРО и трима независими съветници.