България

Външният министър: Няма разнобой за Украйна, България поддържа диалог и с Русия

Велислава Петрова отхвърли твърденията за дипломатическа изолация и подчерта, че правителството има единна позиция за войната в Украйна

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 12:50
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"Твърденията, че позицията ни спрямо Украйна ще доведе до криза или изолация, са политически угодни, но не рефлектират на настоящата ситуация на диалог". Това заяви на брифинг министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за нови доставки на военна помощ

  • Среща с руския посланик без политически ангажименти

Външният министър потвърди, че руският посланик у нас Елеонора Митрофанова е поискала среща с представител на българското външно министерство и такава е била проведена.

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По думите ѝ разговорът се е състоял вчера на експертно ниво – с директор на дирекция в МВнР, като са били обсъдени двустранни въпроси без поемане на политически ангажименти.

„Няма скандал. Става дума за абсолютно нормални дипломатически отношения“, подчерта Петрова.

Тя припомни, че България продължава да бъде включена в руския списък на т.нар. „неприятелски държави“, но въпреки това поддържа работещи дипломатически канали.

„Фактите са, че България води последователна политика в търсене на решения за прекратяване на конфликта между Киев и Москва“, каза още министърът.

Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

  • Единна позиция за Украйна

Петрова категорично отхвърли твърденията за различия в управляващото мнозинство по отношение на военната помощ за Украйна.

„Търсенето на разнобой е политически удобно, но няма общо с реалността. Всички искаме да бъдат използвани механизмите за постигане на примирие“, заяви тя.

По думите ѝ България ще продължи да следва прагматична и балансирана политика, съобразена както с международната обстановка, така и със собствените си възможности.

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Министърът посочи, че последните дипломатически инициативи, включително срещите на европейски лидери с украинския президент Володимир Зеленски, очертават рамката за бъдещи мирни преговори.

„Решението за прекратяване на безвъзмездната военна помощ е базирано на капацитета ни и на това, което реално можем да предоставим“, допълни тя.

Според Петрова украинският външен министър е изразил благодарност към България за оказаната досега подкрепа и е призовал страната ни да продължи да подкрепя усилията за прекратяване на военните действия.

Темата придоби актуалност, след като на 10 юни премиерът Румен Радев обяви, че България няма да предоставя повече безвъзмездно въоръжение и боеприпаси от запасите на армията. В същото време продажбата на оръжие остава възможна. Ден по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че от встъпването му в длъжност не е постъпвало официално искане от Киев за нови доставки на въоръжение.

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  • България и Турция засилват сътрудничеството по границата

По-рано през деня външният министър проведе среща с турския си колега Хакан Фидан, който е на официално посещение в България.

След разговорите Петрова заяви, че двете страни ще работят още по-тясно за гарантиране сигурността по външната граница на Европейския съюз.

„Границата между България и Турция е една от най-натоварените и активни граници в света. Именно затова трябва да работим заедно“, каза тя.

По думите ѝ сътрудничеството между София и Анкара остава ключов фактор както за ограничаването на незаконната миграция, така и за сигурността на целия Европейски съюз.

Редактор: Василена Василева
България Украйна военна помощ външна политика дипломация Велислава Петрова Русия Елеонора Митрофанова сигурност Европейски съюз
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