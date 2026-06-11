Жертва и много ранени след гонка с българска кола в Хърватия

Е дин човек е загинал, а девет души са тежко ранени при пътнотранспортно произшествие, станало около 14:00 часа в Хърватия, на територията на община Удбина.

Катастрофата е станала на местен път, който води от село Подудбина към пътния възел Удбина на автомагистрала A1, когато автомобил с българска регистрация е излязъл от пътя.

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На мястото на инцидента е изпратен и хеликоптер на Спешната въздушна медицинска служба. Повече подробности за причините за тази трагедия ще бъдат известни след приключване на огледа от полицията.

От полицейското управление на Лика-Сен посочиха, че полицията е заподозряла незаконен превоз на хора и е започнала да преследва автомобила, но водачът е ускорил и е изчезнал от полезрението им.

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„Около десет минути по-късно е получен сигнал за катастрофа в района на Удбина. При пристигането на мястото е установено, че става въпрос за същото превозно средство, което преди това е било обект на полицейски действия. Един човек е загинал, а девет са ранени. Един мъж е направил опит да избяга, но е бил заловен, докато друг все още се издирва“, съобщават от полицията.