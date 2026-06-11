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Опит за щурм на пилотската кабина: Какво се случва, когато пътник на борда на самолет излезе извън контрол

По време на полет над облаците през миналия месец ситуацията в кабината на пътнически самолет на Frontier Airlines от Пуерто Рико към Чикаго ескалира в сериозен инцидент

11 юни 2026, 16:07
Опит за щурм на пилотската кабина: Какво се случва, когато пътник на борда на самолет излезе извън контрол
Източник: iStock

П олет на авиокомпания Frontier Airlines от Пуерто Рико до Чикаго се превърна в сцена на хаос, след като 51-годишен пътник се опита да проникне в пилотската кабина и нападна член на екипажа, преди самолетът да бъде отклонен към Маями.

По време на полет над облаците през миналия месец ситуацията в кабината на пътнически самолет на Frontier Airlines от Пуерто Рико към Чикаго ескалира в сериозен инцидент.

51-годишен пътник първо се е опитал да отвори аварийна изходна врата, а след това е направил опит да си пробие път към пилотската кабина.

Според съдебни документи, Хуан Габриел Рейес е започнал да „натиска агресивно с рамо вратата на пилотската кабина“, а по-късно се е опитал да души извън дежурство стюардеса, преди да бъде окончателно овладян и обезвреден от екипажа.

Ситуацията е наложила самолетът да бъде отклонен към международното летище в Маями, където Рейес е бил задържан от полицията на окръг Маями-Дейд и понастоящем е изправен пред две федерални обвинения. CNN е потърсила адвоката му за коментар, но тя не е отговорила.

Инцидентът се случва само няколко дни след друг случай на полет на United Airlines от Чикаго до Минеаполис, който е бил отклонен към Медисън, щата Уисконсин, след като пътник е направил „многократни опити да пробие пилотската кабина“, според аудиозаписи от контрола на въздушното движение, прегледани от CNN.

Тези скорошни инциденти са част от 687 доклада за непослушни пътници, получени от Федералната авиационна администрация на Съединените щати от началото на годината, точно когато летният туристически сезон започва да се засилва.

Никой не е успял да щурмува пилотската кабина на търговски самолет в Съединените щати след атентатите от 11 септември 2001 г. Оттогава са въведени множество мерки за предотвратяване на подобни опити, включително за защита от потенциални нападатели или неконтролируеми пътници, но според някои експерти все още има какво да се подобри.

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  • Укрепени врати на пилотската кабина

Вратите на пилотската кабина, които наскоро пътници са се опитали да пробият, са били заключени и укрепени, за да се предотврати достъп.

След атентатите от 11 септември авиокомпаниите са били задължени до април 2003 г. да монтират постоянни укрепвания на всички съществуващи врати на пилотските кабини и да ги включват в новопроизведените самолети. Много авиокомпании и производители са избрали да използват материали, устойчиви на куршуми, композити, подсилени рамки и специални заключващи системи.

„Някой няма да събори тази врата само с рамо“, заявява Джон Пистол, бивш директор на Агенцията за транспортна сигурност на Съединените щати. „Може да си нарани рамото, но вратата трябва да остане цяла.“

Преди 11 септември Федералната авиационна администрация е изисквала вратите на пилотските кабини да могат да се отварят лесно чрез ритане, в случай че екипажът остане блокиран.

Укрепените врати обаче са ефективни само когато са затворени, а при дълги полети това не винаги е възможно през цялото време.

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  • Какво се случва, когато вратата се отвори

Когато пилот трябва да използва тоалетната, да вземе храна или да смени мястото си с резервен пилот при дълъг полет, укрепената врата трябва да бъде отворена.

Това създава потенциална уязвимост в сигурността, която от години е предмет на дискусии. Авиокомпаниите използват различни процедури, включително стюардеси, които блокират пътеката с колички за напитки, за да защитят пилотската кабина.

През 2023 г. Федералната авиационна администрация въвежда правило, според което новите самолети трябва да имат вторична бариера, която може да се заключва, когато вратата на пилотската кабина трябва да бъде отворена.

Обикновено тази бариера прилича повече на врата или порта, отколкото на масивна преграда, и се поставя непосредствено пред първия ред пътници. Тя позволява на пилота да излезе от кабината, без да се създава открит достъп между пътниците и пилотската кабина.

Правилото първоначално е трябвало да влезе в сила за новопроизведени търговски самолети през лятото на 2025 г., но Федералната авиационна администрация е отложила прилагането му до август тази година.

Агенцията е заявила пред CNN, че е предоставила временно облекчение на авиокомпаниите, за да се даде време за сертифициране, монтаж на бариерите и обучение на екипажите.

„Повечето изключения ще изтекат на 31 юли 2026 г.“, заявява говорителят на Федералната авиационна администрация Иън Грегор пред CNN по електронна поща. „Агенцията разглежда искания за удължаване на някои изключения за самолети със специфични вътрешни конфигурации.“

Авиосиндикатите се противопоставят на забавянето и от години настояват за въвеждане на вторични бариери.

„Това е една от най-лесните и ясни мерки за сигурност, които могат да се въведат в самолет“, заявява капитан Денис Тайер, говорител на Асоциацията на пилотите на авиокомпания American Airlines. „Четвърт век по-късно все още се борим да получим второ ниво на защита за пилотската кабина. Това е неприемливо, непатриотично и откровено неуважително към авиационната сигурност.“

От своя страна Пистол предупреждава, че допълнителните разходи за авиокомпаниите могат да доведат до по-високи цени на билетите и поставя под въпрос доколко тези бариери са абсолютно необходими.

„Ако след 11 септември има нулев процент успешни опити за пробив на пилотската кабина в Съединените щати… необходимо ли е това? Добре ли би било? Разбира се“, казва той. „Но ако авиокомпаниите го въведат, вероятно цените на билетите ще се повишат, така че не виждам задължителен регламент.“

В момента няма одобрени вторични бариери за модернизация на по-стари самолети.

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  • Как реагират авиокомпаниите

Въпреки забавянията в регулаторните изисквания, някои нови самолети вече са оборудвани с такива бариери.

Най-новите самолети на Southwest Airlines вече летят с вторична бариера. Говорителят Лин Лънсфорд заявява пред CNN, че те се използват „веднага“ и около 45 самолета вече са оборудвани.

Говорителят на American Airlines Алекс Диксън посочва, че компанията „остава в график“ да изпълни изискванията на Федералната авиационна администрация това лято. Над 30 самолета от флота на авиокомпанията вече имат инсталирани такива бариери.

Капитан Тайер заявява, че е виждал видеоматериали, но все още не е летял със самолет, оборудван с такава система.

United Airlines потвърждава, че от миналата година всички нови самолети се доставят с вторични бариери. Delta Air Lines съобщава, че такива бариери вече има „на нарастващ брой самолети“.

Въпреки сериозните проблеми, свързани с непослушни пътници, те представляват само малка част от всички пътници.

Въпреки това всички пилоти и стюардеси преминават през обширно обучение, за да бъдат подготвени при кризисни ситуации на борда.

„Безопасността и сигурността на нашите пътници и служители винаги са наш основен приоритет, а авиокомпаниите спазват всички федерални правила и регулации“, заявява говорител на организацията Airlines for America.

Delta, American и Southwest потвърждават, че обучават екипажите си да реагират при непослушни пътници.

Delta например обучава стюардесите да поставят безопасността на първо място и да преценяват ситуацията според конкретните обстоятелства, заявява говорител на компанията.

„Те преминават през обширно, непрекъснато обучение за справяне с различни сценарии на борда“, допълва той.

Southwest заявява, че разполага с „задълбочени обучителни програми и процедури“, които позволяват на екипажите да реагират адекватно при конфликти с пътници.

Авиокомпаниите често прилагат техники за деескалация, за да успокоят ядосани пътници, хора с психични проблеми или под влияние на алкохол. Персоналът е обучен също да ограничава сервирането на алкохол на видимо нетрезви пътници.

В някои случаи помощ оказват и самите пътници.

При полета от Пуерто Рико, отклонен към Маями, бивш професионален състезател по смесени бойни изкуства с опит в жиу-джицу на име Джош Лонгуд е успял да задържи Рейес.

„Хванах го, контролирах го, безопасно го обезвредих, върнах го на мястото му и го задържах“, заявява Лонгуд пред CNN в интервю.

При по-сериозни заплахи, включително тероризъм, някои пилоти доброволно носят оръжие в пилотската кабина като част от програмата Federal Flight Deck Officer, създадена след 11 септември. Те преминават едноседмично обучение и два пъти годишни проверки, за да могат „да използват огнестрелно оръжие за защита срещу актове на криминално насилие и въздушно пиратство“, съобщава Агенцията за транспортна сигурност. Около един милион полета годишно се изпълняват с въоръжени пилоти, според Асоциацията на пилотите на авиокомпании.

На част от полетите присъстват и въоръжени федерални маршали, тайни агенти, които защитават самолетите. Точният им брой е класифициран, но според CNN те са между 2000 и 3000 души.

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  • Сериозни последици за непослушни пътници

Престъпленията на борда на самолети, включително опити за пробив в пилотската кабина, се преследват с федерални обвинения. При инциденти непокорни пътници често са посрещани на изхода от местните правоохранителни органи или дори от Федералното бюро за разследване.

„Федералната авиационна администрация предприема правни действия срещу всеки пътник, който напада, заплашва, сплашва или възпрепятства членове на екипажа, и може да наложи граждански санкции до 37 000 долара за нарушение“, се посочва в позиция на агенцията.

Източник: CNN    
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