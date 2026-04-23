Премиерът Андрей Гюров участва в неформална среща на лидерите от ЕС в Кипър

В дневния ред са конфликта в Иран, ситуацията в Близкия изток, енергийните цени и бъдещият бюджет на ЕС

23 април 2026, 22:50
Премиерът Андрей Гюров участва в неформална среща на лидерите от ЕС в Кипър
Източник: Министерски съвет на Република България

М инистър-председателят Андрей Гюров участва в неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на страните членки на Европейския съюз, която се провежда в Кипър. Той беше посрещнат от президента на страната Никос Христодулидис, съобщава официалната Facebook страница на Министерския съвет.

В рамките на срещата европейските лидери ще обсъдят конфликта в Иран и развитието на ситуацията в Близкия изток, както и отражението на геополитическата обстановка върху цените на изкопаемите горива и енергията.

Сред основните теми в дневния ред са също Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. и Пътната карта „Една Европа, един пазар“, насочена към повишаване на европейската конкурентоспособност.

В рамките на форума е предвидена обща среща с президента на Украйна Володимир Зеленски. Освен това ще се проведат разговори с представители на Египет, Йордания, Ливан и Сирия, както и с председателя на Съвета за сътрудничество в Залива.

Това са кандидатите, отказали се от депутатски мандати

Системите за ПВО в Техеран са се задействали

Премиерът Андрей Гюров участва в неформална среща на лидерите от ЕС в Кипър

Премиерът Андрей Гюров участва в неформална среща на лидерите от ЕС в Кипър

Исторически наводнения изтласкаха ледени блокове в домове в Мичиган

Осигурителен стаж от А до Я: Правата, които работещите в България често пропускат

Котешка панлевкопения (котешка чума)

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Тръмп: Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде изгодно за САЩ

Тръмп: Спорът ми със Стармър няма да хвърли сянка върху държавното посещение на крал Чарлз

Какво ще засегнат новите санкции на ЕС срещу Русия

ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

Дете с аутизъм изчезна за секунди във Варна, открито е за по-малко от час

<p>Военни екипи реагираха на сигнали за обекти в морето край Слънчев бряг и Несебър</p>

"Тренд": Високата активност на изборите е знак за промяна в обществото

Франция предлага международна конференция за подкрепа на Ливан

Кремъл: ЕС иска Сърбия да скъса с Москва

Задържан е шофьорът на украинския автобус, който катастрофира край Малко Търново

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

<p>Радев получи поздравления от Мерц в телефонен разговор</p>

Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

<p>Вашингтон е домакин на нови преговори между Израел и Ливан</p>

