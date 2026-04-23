Премиерът Андрей Гюров участва в неформална среща на лидерите от ЕС в Кипър

М инистър-председателят Андрей Гюров участва в неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на страните членки на Европейския съюз, която се провежда в Кипър. Той беше посрещнат от президента на страната Никос Христодулидис, съобщава официалната Facebook страница на Министерския съвет.



В рамките на срещата европейските лидери ще обсъдят конфликта в Иран и развитието на ситуацията в Близкия изток, както и отражението на геополитическата обстановка върху цените на изкопаемите горива и енергията.

Сред основните теми в дневния ред са също Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. и Пътната карта „Една Европа, един пазар“, насочена към повишаване на европейската конкурентоспособност.

В рамките на форума е предвидена обща среща с президента на Украйна Володимир Зеленски. Освен това ще се проведат разговори с представители на Египет, Йордания, Ливан и Сирия, както и с председателя на Съвета за сътрудничество в Залива.