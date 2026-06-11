България

Президентът назначи Николай Неновски за член на УС на БНБ

Утре държавният глава ще участва в официалната церемония по встъпването му в длъжност

Николай Киров Николай Киров

11 юни 2026, 16:23
Президентът назначи Николай Неновски за член на УС на БНБ
Източник: БТА

П резидентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на Николай Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 13 юни 2026 г. Утре, 12 юни, държавният глава ще участва в официалната церемония по встъпването му в длъжност. 

Проф. д-р на икономическите науки Николай Неновски е редовен професор в Университета „Жул Верн“ в Амиен, Франция, и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Преподавал е като редовен и гост-професор в университети в България, Италия, Франция, Китай, Русия, Ливан, Румъния, Япония и други страни. Бил е научен ръководител на повече от тридесет докторанти в България и чужбина.

Проф. Николай Неновски влиза в УС на БНБ от президентската квота

Научните му интереси са в областта на теорията на парите и паричната политика, международната икономика и паричната история. Автор е на множество статии и монографии, публикувани във водещи български и международни научни списания и издателства.

В периода 1996–2008 г. работи в Българската народна банка, като заема експертни и ръководни позиции в аналитичните звена, а от 2002 до 2008 г. е член на Управителния съвет на БНБ. От 13 юни 2020 г. отново е член на Управителния съвет на Българската народна банка с шестгодишен мандат.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: ADMP    
Николай Неновски Българска народна банка
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