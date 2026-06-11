Свят

Кошмарът „Супер Ел Ниньо“ официално започна: Учени предупреждават за невиждани аномалии и рекордна жега

Глобалните температури на морската повърхност скочиха рязко, а американските учени обявиха официалното начало на феномена Ел Ниньо. Моделите показват, че ни очаква едно от най-силните климатични събития в историята, подсилено от изкуственото затопляне

Стела Христова Стела Христова

11 юни 2026, 16:13
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Е стественият тихоокеански климатичен феномен Ел Ниньо, който повишава глобалните температури, официално е започнал, съобщават американски учени. Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) обяви, че условията за феномена вече са налице в тропическата част на Тихия океан, тъй като температурите на морската повърхност се повишиха рязко през последните месеци, предава ВВС.

(Във видеото: Явлението “Ел Ниньо” може да повиши глобалните температури до нови рекорди)

Повечето компютърни прогнози сочат, че това може да се превърне в така нареченото „супер“ Ел Ниньо и дори да се нареди сред най-силните климатични събития, регистрирани някога. В комбинация с десетилетията на глобално затопляне, причинено от човешката дейност, феноменът вероятно ще донесе нова рекордно гореща година – най-вероятно през 2027 г. Това ще доведе до сериозни климатични аномалии, проблеми с доставките на храна и икономически сътресения по целия свят.

Съобщението на NOAA не е изненада. Синоптиците очакваха тази фаза на затопляне още откакто по-хладното „сестринско“ явление – Ла Ниня – отшумя в края на миналата година. Температурите на морската повърхност в централната тропическа част на Тихия океан вече преминаха прага от 0,5°C над средното ниво, с който учените дефинират началото на феномена. Ветровете над екватора също започват да се променят – ясен знак, че атмосферата вече реагира на затоплянето на океана.

  • Колко силно ще бъде новото Ел Ниньо?

Това, което истински изненада изследователите, е категоричността на компютърните модели относно силата на явлението. Интензитетът на Ел Ниньо се измерва с това доколко температурите на водата надвишават средните стойности в ключова зона на Тихия океан:

  • Силно събитие: Над 1,5°C над средното ниво;
  • Много силно събитие: Над 2,0°C над средното ниво.

В последната си прогноза NOAA определи вероятността за много силно Ел Ниньо на внушителните 63%. Това би го наредило сред най-мащабните климатични събития в исторически план от 1950 г. насам. Някои от най-модерните американски и европейски (ECMWF) метеорологични модели отиват още по-далеч, показвайки, че температурите в тропическия Пасифик потенциално могат да скочат с повече от 3°C над нормата до края на годината.

  • Ефектът на доминото върху една вече прегряла планета

Голямото безпокойство на учените е, че всичко това се случва на фона на една вече рекордно гореща планета.

„Трябва сериозно да се тревожим за последствията“, предупреждава проф. Адам Скайф, ръководител на дългосрочните прогнози в Метеорологичната служба на Обединеното кралство. „Настоящото Ел Ниньо се развива успоредно със значителното глобално затопляне. Това означава, че реалните температури в засегнатите региони могат да бъдат безпрецедентни“, казва проф. Адам Скайф.

Много силното Ел Ниньо обикновено повишава глобалните температури на въздуха с около 0,2°C, освобождавайки в атмосферата огромна топлина, съхранявана в океана. Припомняме, че 2024 г. остана в историята като най-топлата година, подпомогната от тогавашното Ел Ниньо, което дори не беше толкова силно. Въпреки охлаждащия ефект на последвалото явление Ла Ниня, 2025 г. все пак се оказа третата най-топла година в историята.

„В края на тази година и през 2027 г. вероятно ще наблюдаваме екстремно високи температури в световен мащаб“, казва проф. Скайф и добавя:

„През 2027 г. излишната топлина лесно би могла да ни отведе до затопляне с над 1,5 градуса над нивата от прединдустриалната епоха“.

  • Какви ще бъдат последствията по света?

Няма две напълно еднакви проявления на Ел Ниньо, но разрухата винаги се усеща най-силно в тропиците:

  • Опустошителни наводнения: Очакват се в Северно Перу, Южен Еквадор, части от Източна Африка, Централна Азия и южните щати на САЩ.
  • Суши и горски пожари: Огромен риск грози Австралия, Индонезия и северните части на Южна Америка, което ще удари директно селското стопанство и световните хранителни запаси.
  • По-малко урагани в Атлантика, но суша в Централна Америка: Ел Ниньо потиска ураганите в Атлантическия океан, но това води до критична липса на валежи за държавите в Централна Америка.
  • Ефектът в Европа: Дори на Стария континент и в Обединеното кралство се усеща влиянието му – Ел Ниньо често наклонява везните към по-мек старт и неочаквано студен и суров край на зимата.
  • „Зловещ сигнал за тревога“ за милиони хора

За много региони по света тази прогноза далеч не е просто суха статистика.

„Обявяването на Ел Ниньо не е просто поредната прогноза за времето – за милиони хора това е зловещ сигнал за тревога, от който трябва да се страхуват“, казва Мохамед Адоу, директор на климатичната кампания Power Shift Africa.

„Това означава провалени дъждове, умиращи реколти, скачащи цени на храните и семейства, изтласкани до ръба на оцеляването. Особено в Източна Африка общностите вече са изтощени от сушите и наводненията през последните години“, добавя Адоу.

Японската метеорологична агенция (JMA) споделя мнението на американските си колеги и твърди, че е почти сигурно, че условията на Ел Ниньо ще се задържат поне до есента. Австралийското бюро по метеорология (BoM) използва по-строги критерии (изискващи отклонение от 0,8°C), затова все още официално не е обявило началото, но потвърждава, че Тихият океан е на прага на мощно затопляне.

Ел Ниньо се появява на всеки две до седем години и обикновено трае около 12 месеца. Все още няма категорични научни доказателства, че климатичните промени правят самото явление по-често, но е напълно доказано, че затоплящият се свят засилва неговите опустошителни ефекти до краен предел.

Редактор: Стела Христова
Ел Ниньо глобално затопляне климатични промени NOAA екстремни метеорологични условия Тихи океан климатична криза
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