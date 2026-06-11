България

Йотова, Радев и Петрова се срещнаха с Хакан Фидан

Николай Киров Николай Киров

11 юни 2026, 18:49
Йотова, Радев и Петрова се срещнаха с Хакан Фидан
Източник: ADMP

"За да бъдат успешни проектите за подобряване на свързаността между България и Турция, те трябва да се разглеждат в цялост и в контекста на по-тясното сътрудничество в Югоизточна Европа. Това ще стимулира както икономическото развитие, така и сигурността в региона, чиято стратегическа значимост нараства".

Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение у нас. 

Министър Фидан участва в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, на която вчера държавният глава Йотова беше домакин в София. Двамата подчертаха значението на форума и подчертаха, че инициативата има своето бъдеще. Общо беше мнението за развитие на региона е необходима дългосрочна визия и реализацията на конкретни съвместни проекти. 

В контекста на войните в Украйна и в Близкия изток президентът Йотова и министър Фидан определиха като приоритетни сфери от взаимен интерес подобряването на свързаността  и гарантирането на сигурността. Двамата поставиха акцент върху усилията на двете ни страни за гарантиране на сигурността в Черноморския регион. 

Президентът Йотова и министър Фидан посочиха още, че затрудненото движение през Ормузкия проток създава необходимост от алтернативни маршрути, което засилва стратегическата роля на Югоизточна Европа. Беше отбелязана необходимостта от подобряването на транспортните връзки между двете ни страни, в това число железопътната инфраструктура и фериботна линия между Бургас и Истанбул. Сред обсъдените теми беше енергийната сигурност и диверсификацията на доставките. Президентът подчерта значението на проекта за зелен енергиен коридор, който ще свърже Грузия, Азербайджан, Турция и България, а оттам и другите страни в региона. 

Илияна Йотова и Хакан Фидан откроиха доброто партньорство в сферата на отбраната. Държавният глава отбеляза участието на турски компании в Международно изложение за отбранителни продукти "Хемус 2026" в Пловдив. Двамата отбелязаха и перспективите за засилване на инвестициите и насърчаване на контактите между бизнеса от двете държави. 

Източник: МС

"За България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в редица сфери на сътрудничество като сигурност, миграция, енергетика и транспортна свързаност. Наред с това са налице и нови области с голям потенциал за взаимодействие като развитието на високите технологии и изкуствения интелект".

Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.

Премиерът Радев отбеляза, че настоящата визита на Фидан в София е следваща стъпка към задълбочаване на двустранните отношения. 

В хода на разговора в Министерския съвет акцент беше поставен върху общите предизвикателства на двете страни като съюзници в НАТО и ангажимента, който споделят по отношение на сигурността, особено за Черноморския регион. Отличен пример за ползотворно сътрудничество в това отношение са съвместните усилия на България, Турция и Румъния в рамките на групата за противоминно противодействие в Черно море, която е важна за свободата на корабоплаване и допринася  за регионалната сигурност. 

Министър-председателят Румен Радев акцентира върху стремежа на правителството да осигури максимално добра бизнес среда в България и отбеляза големия брой инвестиции от нашата съседка - над 2200 турски компании работят в страната ни, оперирайки в областта на производството, търговията, логистиката и услугите. Това нарежда Турция сред водещите външнотърговски партньори на България, като двустранната търговия достигна нов рекорд от 7,7 милиарда евро през 2024 г. 

Енергийната и транспортната свързаност също бяха във фокуса на срещата на премиера Румен Радев с турския външен министър Хакан Фидан.

Източник: МВнР

Министър Велислава Петрова също проведе среща днес в МВнР с министъра на външните работи на Република Турция Хакан Фидан.

В рамките на разговора двамата потвърдиха високото ниво на продължаващия диалог между двете правителства, както и общия ангажимент за задълбочаване на добросъседските отношения и за по-прагматично сътрудничество в различни сфери от взаимен интерес. "България отдава голямо значение на поддържането на стабилни отношения с Турция, основани на добросъседство, взаимно уважение и активен диалог", подчерта министър Петрова.

Широк кръг от въпроси, както от двустранния дневен ред, така и от регионалния и световния, бяха поставени на срещата. Първите дипломати акцентираха върху енергетиката, търговско-икономическото сътрудничество и свързаността в региона. По думите на българския министър те имат ключово значение за повишаване на неговата конкурентоспособност във времена, в които сме изправени пред все по-големи предизвикателства. 

„По отношение на енергетиката, която остава ключова област, разгледахме доставките на природен газ, междусистемната свързаност и диверсификацията на енергийните ресурси", заяви българският външен министър.

Двамата първи дипломати се обединиха около мнението, че съществува неизползван потенциал в икономическите отношения между България и Турция и потвърдиха готовност за по-активна работа в тази сфера.  Те обсъдиха също възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на търговията, инвестициите и съвместните инфраструктурни проекти. 

Редица регионални въпроси, сред които сигурността в Черно море и развитието на обстановката в Близкия изток, също бяха сред темите на разговор. Велислава Петрова подчерта, че заедно с Турция ще работим съвместно за гарантиране на сигурността по външните граници на Европейския съюз.

Редактор: Николай Киров
Източник: ADMP, МС, МВнР    
Последвайте ни
На тържествена церемония бяха отличени победителите в конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“ 2026, организиран от Фонд на фондовете

На тържествена церемония бяха отличени победителите в конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“ 2026, организиран от Фонд на фондовете

Война за Кирил и Методий в ЕС? Държава със свои монети за светците ли блокира българските 2 евро

Война за Кирил и Методий в ЕС? Държава със свои монети за светците ли блокира българските 2 евро

Йотова коментира помощта за Украйна и казуса със Северна Македония

Йотова коментира помощта за Украйна и казуса със Северна Македония

Какво става в Пентагона, евакуация и противогази

Какво става в Пентагона, евакуация и противогази

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Новата S-класа стартира от 130 000 евро, първите ще „намажат“

Новата S-класа стартира от 130 000 евро, първите ще „намажат“

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 2 дни
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 2 дни
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 2 дни
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ДАНС и службите знаят, къде е украинският гражданин Олег Невзоров

ДАНС и службите знаят, къде е украинският гражданин Олег Невзоров

България Преди 16 минути

Това съобщи Румен Миланов от „Прогресивна България“

Жертва и много ранени след гонка с българска кола в Хърватия

Жертва и много ранени след гонка с българска кола в Хърватия

Свят Преди 1 час

Един мъж е направил опит да избяга, но е бил заловен, а друг се издирва

Демерджиев: МВР проверява имуществото на Пеевски

Демерджиев: МВР проверява имуществото на Пеевски

България Преди 2 часа

Демерджиев: От утре ще има доста сериозно затягане по множество пътни артерии

Земеделските производители са оптимисти след осветиха 33 нелоялни практики

Земеделските производители са оптимисти след осветиха 33 нелоялни практики

България Преди 2 часа

Цеков: За нас е важно да работим с търговските вериги

Пуснаха под „домашен арест“ задържаните за източването на НЗОК в Пловдив

Пуснаха под „домашен арест“ задържаните за източването на НЗОК в Пловдив

България Преди 3 часа

Апелативният съд днес промени мярката им от „задържане под стража“ в „домашен арест“

Преместиха в болницата на Централния Софийски затвор втория обвиняем за "Челопешко шосе"

Преместиха в болницата на Централния Софийски затвор втория обвиняем за "Челопешко шосе"

България Преди 3 часа

Той е в стабилно състояние, без опасност за живота

Президентът назначи Николай Неновски за член на УС на БНБ

Президентът назначи Николай Неновски за член на УС на БНБ

България Преди 3 часа

Утре държавният глава ще участва в официалната церемония по встъпването му в длъжност

Правната комисия прие замразяване на депутатските заплати

Правната комисия прие замразяване на депутатските заплати

България Преди 3 часа

Народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати

Кошмарът „Супер Ел Ниньо“ официално започна: Учени предупреждават за невиждани аномалии и рекордна жега

Кошмарът „Супер Ел Ниньо“ официално започна: Учени предупреждават за невиждани аномалии и рекордна жега

Свят Преди 3 часа

Глобалните температури на морската повърхност скочиха рязко, а американските учени обявиха официалното начало на феномена Ел Ниньо. Моделите показват, че ни очаква едно от най-силните климатични събития в историята, подсилено от изкуственото затопляне

Опит за щурм на пилотската кабина: Какво се случва, когато пътник на борда на самолет излезе извън контрол

Опит за щурм на пилотската кабина: Какво се случва, когато пътник на борда на самолет излезе извън контрол

Свят Преди 3 часа

По време на полет над облаците през миналия месец ситуацията в кабината на пътнически самолет на Frontier Airlines от Пуерто Рико към Чикаго ескалира в сериозен инцидент

"Всички мразят Илон": Плакати срещу Мъск заляха Лондон

"Всички мразят Илон": Плакати срещу Мъск заляха Лондон

Свят Преди 3 часа

Мъск разчита на армия от лоялни привърженици, за да се превърне в първия трилионер в света

Британският министър на отбраната подаде оставка

Британският министър на отбраната подаде оставка

Свят Преди 4 часа

Хийли: Министерството на финансите не желае да отдели ресурсите, от които нацията се нуждае, за да защитава страната

Увеличиха присъдите за бруталния побой над журналиста Слави Ангелов

Увеличиха присъдите за бруталния побой над журналиста Слави Ангелов

България Преди 4 часа

Въззивният съд прие за установено, че тримата подсъдими са действали съвместно и съгласувано

Обрат във времето в петък: Удрят ни бури, мощни валежи и градушки

Обрат във времето в петък: Удрят ни бури, мощни валежи и градушки

България Преди 4 часа

Истински метеорологичен обрат предстои в петък, 12 юни. НИМХ обяви предупреждение от първа степен – жълт код за опасни явления, който ще оцвети картата на почти цяла България

Нова ера във футбола: Мондиал 2026 започва с революционни и брутално строги правила

Нова ера във футбола: Мондиал 2026 започва с революционни и брутално строги правила

Любопитно Преди 5 часа

ФИФА обяви война на бавенето на играта и симулациите – вижте какви радикални промени влизат в сила от днес

СОС стартира ключова процедура за смяна на ръководствата на общинските дружества

СОС стартира ключова процедура за смяна на ръководствата на общинските дружества

България Преди 5 часа

Приети са правила, изисквания и график за конкурсите в „Метрополитен“, транспортните дружества, „Топлофикация София“ и още общински структури, като първите конкурси се очакват през октомври

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
1

Европа гласува за пестицидите

sinoptik.bg
1

Възстановяват миграцията на рибата по река Арда

sinoptik.bg

Джордж Клуни посочи своя фаворит за следващия Джеймс Бонд

Edna.bg

По стъпките на Ламбо: Врачански с ролята на Мастера от „Дами Канят"

Edna.bg

Бронзовото сърце на "Ацтека", как Начито стана безсмъртен

Gong.bg

Генчев шокира: Мартин Георгиев трябваше да подпише, но е в неизвестност

Gong.bg

Българските служби знаят къде се намира Олег Невзоров

Nova.bg

След полицейска гонка: Смъртоносна катастрофа с българска кола в Хърватия

Nova.bg