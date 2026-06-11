Йотова, Радев и Петрова се срещнаха с Хакан Фидан

"За да бъдат успешни проектите за подобряване на свързаността между България и Турция, те трябва да се разглеждат в цялост и в контекста на по-тясното сътрудничество в Югоизточна Европа. Това ще стимулира както икономическото развитие, така и сигурността в региона, чиято стратегическа значимост нараства".

Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение у нас.

Министър Фидан участва в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, на която вчера държавният глава Йотова беше домакин в София. Двамата подчертаха значението на форума и подчертаха, че инициативата има своето бъдеще. Общо беше мнението за развитие на региона е необходима дългосрочна визия и реализацията на конкретни съвместни проекти.

В контекста на войните в Украйна и в Близкия изток президентът Йотова и министър Фидан определиха като приоритетни сфери от взаимен интерес подобряването на свързаността и гарантирането на сигурността. Двамата поставиха акцент върху усилията на двете ни страни за гарантиране на сигурността в Черноморския регион.

Президентът Йотова и министър Фидан посочиха още, че затрудненото движение през Ормузкия проток създава необходимост от алтернативни маршрути, което засилва стратегическата роля на Югоизточна Европа. Беше отбелязана необходимостта от подобряването на транспортните връзки между двете ни страни, в това число железопътната инфраструктура и фериботна линия между Бургас и Истанбул. Сред обсъдените теми беше енергийната сигурност и диверсификацията на доставките. Президентът подчерта значението на проекта за зелен енергиен коридор, който ще свърже Грузия, Азербайджан, Турция и България, а оттам и другите страни в региона.

Илияна Йотова и Хакан Фидан откроиха доброто партньорство в сферата на отбраната. Държавният глава отбеляза участието на турски компании в Международно изложение за отбранителни продукти "Хемус 2026" в Пловдив. Двамата отбелязаха и перспективите за засилване на инвестициите и насърчаване на контактите между бизнеса от двете държави.

Източник: МС

"За България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в редица сфери на сътрудничество като сигурност, миграция, енергетика и транспортна свързаност. Наред с това са налице и нови области с голям потенциал за взаимодействие като развитието на високите технологии и изкуствения интелект".

Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.

Премиерът Радев отбеляза, че настоящата визита на Фидан в София е следваща стъпка към задълбочаване на двустранните отношения.

В хода на разговора в Министерския съвет акцент беше поставен върху общите предизвикателства на двете страни като съюзници в НАТО и ангажимента, който споделят по отношение на сигурността, особено за Черноморския регион. Отличен пример за ползотворно сътрудничество в това отношение са съвместните усилия на България, Турция и Румъния в рамките на групата за противоминно противодействие в Черно море, която е важна за свободата на корабоплаване и допринася за регионалната сигурност.

Министър-председателят Румен Радев акцентира върху стремежа на правителството да осигури максимално добра бизнес среда в България и отбеляза големия брой инвестиции от нашата съседка - над 2200 турски компании работят в страната ни, оперирайки в областта на производството, търговията, логистиката и услугите. Това нарежда Турция сред водещите външнотърговски партньори на България, като двустранната търговия достигна нов рекорд от 7,7 милиарда евро през 2024 г.

Енергийната и транспортната свързаност също бяха във фокуса на срещата на премиера Румен Радев с турския външен министър Хакан Фидан.

Източник: МВнР

Министър Велислава Петрова също проведе среща днес в МВнР с министъра на външните работи на Република Турция Хакан Фидан.

В рамките на разговора двамата потвърдиха високото ниво на продължаващия диалог между двете правителства, както и общия ангажимент за задълбочаване на добросъседските отношения и за по-прагматично сътрудничество в различни сфери от взаимен интерес. "България отдава голямо значение на поддържането на стабилни отношения с Турция, основани на добросъседство, взаимно уважение и активен диалог", подчерта министър Петрова.

Широк кръг от въпроси, както от двустранния дневен ред, така и от регионалния и световния, бяха поставени на срещата. Първите дипломати акцентираха върху енергетиката, търговско-икономическото сътрудничество и свързаността в региона. По думите на българския министър те имат ключово значение за повишаване на неговата конкурентоспособност във времена, в които сме изправени пред все по-големи предизвикателства.

„По отношение на енергетиката, която остава ключова област, разгледахме доставките на природен газ, междусистемната свързаност и диверсификацията на енергийните ресурси", заяви българският външен министър.

Двамата първи дипломати се обединиха около мнението, че съществува неизползван потенциал в икономическите отношения между България и Турция и потвърдиха готовност за по-активна работа в тази сфера. Те обсъдиха също възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на търговията, инвестициите и съвместните инфраструктурни проекти.

Редица регионални въпроси, сред които сигурността в Черно море и развитието на обстановката в Близкия изток, също бяха сред темите на разговор. Велислава Петрова подчерта, че заедно с Турция ще работим съвместно за гарантиране на сигурността по външните граници на Европейския съюз.