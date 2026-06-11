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Нова ера във футбола: Мондиал 2026 започва с революционни и брутално строги правила

ФИФА обяви война на бавенето на играта и симулациите – вижте какви радикални промени влизат в сила от днес

Александър Костадинов Александър Костадинов

11 юни 2026, 14:26
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Броени часове остават до началото на едно от най-чаканите спортни събития в света – Световното първенство по футбол 2026. Дългоочакваният шампионат стартира днес на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Арената, видяла триумфите на Пеле и Марадона, влиза в историята като първия стадион, домакинствал на мачове от три различни световни първенства. Именно оттук започва и една напълно нова ера във футбола, белязана от революционни промени.

Новите правила на ФИФА, които ще променят Световното: ВАР получава невиждана власт, край на симулациите

На този Мондиал влизат в сила серия от нови, изключително строги правила, насочени към постигането на по-бърза игра и по-голям контрол на терена. ФИФА въвежда най-радикалните промени от десетилетия, като затяга дисциплината и обявява открита война на бавенето на времето.

Ново правило за директен червен картон на Световното по футбол за покриване на устата

Значително се разширяват правомощията на системата за видеоповторения. VAR вече ще може да се намесва при неправилно показан втори жълт картон, объркана самоличност на футболист и дори при грешно отсъден ъглов удар.

Светът е футбол: Най-големият Мондиал в историята започва тази вечер

Сериозен акцент е поставен и върху поведението на играчите. Покриването на устата с ръка по време на конфронтация на терена (често използвано, за да не се разчете какво си казват играчите) вече ще се наказва с директен червен картон. Напускането на терена в знак на протест пък може да доведе до служебна загуба за съответния отбор.

Футболна революция: Световното през 2026 г. чупи рекорди и превзема TikTok

Правилата за смените също стават драстични – футболистите ще разполагат с точно 10 секунди, за да напуснат терена, а всяко забавяне ще бъде санкционирано с картон. Въвежда се и 5-секундно обратно броене при изпълнение на странично хвърляне (тъч) и удари от вратата. Очакванията са, че тези промени ще направят мачовете много по-динамични, но предстои да видим кой отбор ще успее да се адаптира най-бързо към игра, в която всяка секунда се следи под лупа.

Автор: Александър Костадинов
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