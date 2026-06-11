Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за нови доставки на военна помощ

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Външният министър: Няма разнобой за Украйна, България поддържа диалог и с Русия

Б ългарската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на тактическото учение „Ответен удар 2026“, което се провежда на военния полигон „Корен“ край Хасково.

Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

По думите му към настоящия момент Министерството на отбраната не е получавало официално искане от украинска страна за нови доставки на военна помощ.

„Няма постъпило такова искане по официален ред чрез Министерството на отбраната“, посочи Стоянов пред журналисти.

Той допълни, че темата може да бъде поставена на предстояща среща с посланика на Украйна в България, но подчерта, че позицията на страната остава непроменена.

Стоянов: България не разполага с излишно изправно оръжие, което да предостави на Украйна

Националната сигурност е приоритет

Министърът аргументира решението с необходимостта да бъдат съхранени възможностите на Българската армия в условията на ограничени финансови ресурси и нарастващи разходи.

„Финансовото състояние на държавата е такова, че трябва да мислим за устойчивостта не само на Българската армия, но и на всяка една система – социална и икономическа“, заяви Стоянов.

По думите му държавата е длъжна да намери баланс между международните си ангажименти и необходимостта да гарантира собствената си отбранителна способност.

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Премиерът Румен Радев потвърди в сряда, че правителството прекратява предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна.

„Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социалноикономически щети от тази кръвопролитна война“, посочи той.

Премиерът подчерта, че правителството е убедено, че решението на конфликта не може да бъде постигнато с военни средства.

„Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение“, заяви Радев.

По думите му приоритет остава укрепването на отбранителните способности на Българската армия и институциите в страната.

„Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на Българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България“, допълни премиерът.

Украйна: Плащаме за военната помощ от България

Реакцията на Украйна

Говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихий заяви, че Украйна не получава безплатна военна помощ от България и че сътрудничеството в областта на отбраната между страните се осъществява на търговска основа.

Украинското МВнР увери, че сътрудничеството със София в областта на отбраната е взаимноизгодно.

Тихий обясни, че Украйна получава необходимото отбранително оборудване, а българските предприятия и отбранителната промишленост получават възможности за развитие.

"Киев очаква подобно сътрудничество да продължи и в бъдеще. Благодарни сме на България, благодарни сме, че подобни проекти са възможни. Това сътрудничество е търговско, взаимноизгодно и ни позволява да постигаме мирни споразумения по-бързо", заяви Тихий.

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Според сенатора от създадената от Русия на украинска територия и по-късно анексирана "Донецка народна република" Александър Волошин, решението на България ще предизвика "ефекта на доминото", като и други европейските държави също ще започнат да отказват да предоставят средства и оръжие на Киев.