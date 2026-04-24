Георги Кандев: Оценката за МВР я даде обществото

А з оценката за МВР няма да я дам. Оценката за МВР я даде обществото. Това каза изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев във видеообръщение, публикувано на фейсбук страницата му.

По думите му МВР е „голяма и тромава машина“.

Хората по места имат нужда някой да ги похвали. Тези хора не трябва да бъдат възприемани единствено като отрицателния образ - на лошия или корумпиран полицай, който не иска да си върши работата, добави Кандев.

Този ентусиазъм, който ние като ръководен екип предадохме на хората по места, успя да ги зарази и въодушеви. Оправдахме очакванията и доверието, което се увеличаваше и то беше видимо – най-вече по броя на сигналите, посочи той.

Сухите цифри на пръв поглед са просто числа, но зад тях стои огромният труд на колегите, отбеляза Кандев и заяви, че ръководството на вътрешното ведомство няма намерение да отстъпва от започнатите действия.