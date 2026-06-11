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Нов импулс в отношенията София - Анкара: Ердоган дал указания въпросът за "Боташ" да бъде решен възможно най-скоро

Договорът с турската държавна компания и енергийната свързаност бяха сред ключовите теми в разговорите между външните министри на България и Турция, заедно със сигурността, миграцията и регионалното сътрудничество

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 41 минути / 11 юни 2026, 13:22
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П резидентът на Турция Реджеп Ердоган е разпоредил въпросът с договора и сътрудничеството по линия на „Боташ“ да бъде решен в най-скоро време, като темата се следи отблизо от турската страна, стана ясно от изявления на външния министър на Турция Хакан Фидан по време на негово посещение в България.

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Фидан подчерта, че Анкара и София споделят общо виждане за задълбочаване на двустранното сътрудничество и че отношенията между двете страни имат потенциал да се развиват далеч отвъд настоящите енергийни проекти.

По думите му, макар „Боташ“ да е тема на технически разговори между институциите, той е само част от по-широка картина на стратегическо партньорство в региона.

От българска страна външният министър Велислава Петрова посочи, че техническите параметри по договора с „Боташ“ са основно в компетенциите на енергийните институции, а разговорите по темата са част от по-широк диалог за енергийна свързаност, доставки на природен газ и развитие на инфраструктурата.

И двете страни подчертават, че енергетиката е ключова част от сътрудничеството, като се обсъждат нови възможности за увеличаване на капацитета, развитие на енергийни коридори и засилване на търговията.

Според турския външен министър миналогодишният меморандум за електроенергийно сътрудничество вече е дал тласък на двустранния стокообмен, който е достигнал над 8,4 млрд. евро.

По време на разговорите в София акцент бе поставен и върху сигурността по границите, като и двете страни заявяват готовност за засилена координация срещу незаконната миграция и трансграничната престъпност.

България и Турция подчертават значението на външната граница на ЕС и необходимостта от съвместни действия за нейното опазване.

Обсъдени бяха още транспортната свързаност, логистиката и стратегическите инфраструктурни проекти, включително инициативи за нови гранични пунктове и увеличаване на капацитета на съществуващите коридори. Фидан откроява и значението на „Средния коридор“ като ключов елемент за регионалната търговия и доставки.

В рамките на разговорите бе засегната и темата за Черно море, където страните оценяват противоминната група като важен фактор за безопасността на корабоплаването. Подчертана бе и необходимостта от продължаване на усилията за мир между Русия и Украйна като условие за стабилност в региона.

От българска страна бе потвърден ангажиментът за развитие на партньорството с Турция в дух на предвидимост и взаимна изгода, както и подкрепа за разширяване на икономическите връзки, инвестициите и съвместните инфраструктурни проекти.

В заключение и двете страни изразяват готовност за още по-тясно сътрудничество в енергетиката, сигурността и регионалната свързаност, като виждат отношенията между България и Турция като стратегически важни за Балканите и Европейския съюз.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Йоана Христова    
България Турция Боташ енергетика природен газ дипломация Хакан Фидан двустранни отношения енергийна сигурност регионално сътрудничество
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