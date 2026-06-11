Свят

Кола се вряза в деца с колела, три загинаха в Нидерландия

Четири деца са сериозно ранени и са откарани в болница

Николай Киров Николай Киров

11 юни 2026, 17:40
Кола се вряза в деца с колела, три загинаха в Нидерландия
Източник: iStock

Т рима души, сред които две деца, загинаха, след като автомобил се вряза в група ученици, участващи въс велосипедна екскурзия, съобщиха нидерландските власти.

Автомобил се вряза в група деца в Япония

Четири деца са сериозно ранени и са откарани в болница, съобщиха властите в южната нидерландска провинция Зеландия.

Инцидентът е станал близо до село Фогелваарде, недалеч от белгийската граница, предаде АФП.

Тежък камион всъдеход уби две деца в Холандия

„Лека кола се сблъска с група от 14 деца на велосипеди и двама придружители по време на училищния им лагер“, посочват месните власти.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Нидерландия пътнотранспортно произшествие велосипедисти
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