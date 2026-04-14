Кандев: МВР е иззело 1 млн. евро при акции срещу купуването на гласове до момента

14 април 2026, 11:21
Източник: iStock Photos

Е дин милион евро са иззети до момента от МВР в хода на всички операции срещу купуването на гласове. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook.

"1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността", отбеляза той.

"И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията. Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми. Няма да има компромиси. Не продавайте гласа си. Не позволявайте да ви превърнат в инструмент. Вашият избор не струва пари - той струва бъдеще. Демокрацията не е за продан. И докато аз съм главен секретар на МВР - няма да бъде", допълни Кандев.

От тази сутрин тече специализирана полицейска операция, насочена срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите на територията на област Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя добави, че паралелно с това са предприети действия за ограничаване на конвенционалната престъпност. 

Както и при предходната акция през миналата седмица, когато бяха арестувани 13 души, в дейностите участват екипи от всички структури на Областната дирекция на МВР.

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
