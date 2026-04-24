Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

"В ход е позорен опит за реванш! След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев". Това заяви служебният премиер в защита на и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него
"Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа. Това е отмъщение и предупреждение към всеки, който си позволи да работи смело и по закон", твърди Гюров.
"Вендетата се разиграва в Градската прокуратура на Емилия Русинова - спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство. Искам да кажа ясно на всички "джуджета", които се прегрупират, на всички "зеленчуци", които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР. Виждаме ви! И цяла България ви вижда", посочи служебният преимер.
Гюров подчерта, че и той, и цялото служебно правителство стоят твърдо зад главния секретар на МВР.
По думите му всеки честен гражданин ще застане също зад и. д. главен секретар на МВР. Не сме уплашени и сме повече от вас, подчерта министър-председателят.