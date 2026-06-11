Пуснаха под „домашен арест“ задържаните за източването на НЗОК в Пловдив

А пелативният съд пусна под „домашен арест“ всички задържани за източването на Здравната каса в Пловдив с фиктивни прегледи и настанявания в санаториуми, предава NOVA.

Управителят на НЗОК подаде оставка

Те ще носят електронни гривни за проследяване. Миналата седмица окръжните магистрати освободиха една от лекарките - Цветалина Сали, която се грижи за малкото си дете. Днес съдът пусна вкъщи с електронни гривни и останалите: д-р Фани Колачева - Гудева, нейният съпруг Велизар, както и родителите ѝ Кирил и Бойка Колачеви.

След като чуха решението на съда, и четиримата се разплакаха в залата. Срещу тях прокуратурата повдигна обвинение за участие в организирана престъпна група и източване на държавни средства. Според разследващите те са ощетили държавния бюджет с половин милион евро.

Схема за половин милион евро в Пловдив: Как лекари източвали НЗОК без прегледи

Според прокуратурата физиотерапията по клинични пътеки е била документирана като седемдневен курс, след който се изготвя медицинска документация и се изпраща за разплащане. Така са били създавани и подавани неверни данни за извършени лечения. Предполагаемите неправомерно усвоени средства възлизат на около 500 000 евро за една година, а засегнатите пациенти са приблизително 4000 души, преминали през рехабилитационни заведения, свързани със схемата.