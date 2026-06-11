Преместиха в болницата на Централния Софийски затвор втория обвиняем за "Челопешко шосе"

В торият обвиняем за катастрофата на ул. "Челопешко шосе", Траян Асенов Филипов, е преместен в болницата към Централния Софийски затвор, научи NOVA от източници от разследването.

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Съдебните заседания се местят в „Пирогов“

Той е изписан от Спешната болница "Пирогов" малко след края на съдебното заседание, което се проведе в лечебното заведение, заради здравословното му състояние.

Oставиха в ареста единия от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“

Филипов е преместен в стабилно състояние, без опасност за живота.