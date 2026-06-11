Британският министър на отбраната подаде оставка

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Б ританският министър на отбраната Джон Хийли днес поддаде оставка заради спор за разходите за отбрана и обвини премиера Киър Стармър, че правителството му не е осигурило ресурсите, необходими за отбраната на страната, предаде "Ройтерс".

Великобритания вдига разходите за отбрана

Министерствата на отбраната и на финансите на Великобритания от няколко месеца обсъждат как да отговорят на все по-настоятелните искания за разширяване на военните разходи и Планът за инвестиции в отбраната на Великобритания се бави от миналата година.

„Вие сте неспособен, а министерството на финансите не желае да отдели ресурсите, от които нацията се нуждае, за да защитава страната в този период на нарастващи заплахи“, се казва в писмо на Хийли до Стармър.

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Забавянето на плана разгневи британската отбранителна промишленост, която казва, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната в момент на огромна геополитическа нестабилност и на фона на оттеглянето на САЩ от ролята им на защитник на Европа, отбелязва "Ройтерс".