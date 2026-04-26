България

Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

Според журналиста Стефан Миланов действията на Кандев са засегнали сериозни интереси, което обяснява и появата на заплахи. „Очевидно е настъпил в дълбокото“, коментира той

26 април 2026, 10:45
С кандалите около вътрешното министерство и твърденията за заплахи срещу и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев бяха сред основните теми в ефира на предаването „Събуди се“ по NOVA. Журналистите Кирил Борисов и Стефан Миланов коментираха както евентуалните извършители, така и по-широкия контекст на напрежението в системата.

В свое изявление Кандев посочи, че е получавал заплахи от две лица – известни с прякорите „Картофа“ и „Светльо“. Според Кирил Борисов зад първото име стои Юлиан Янков – бизнесмен с криминално минало, който към 2025 г. се превръща във водещ играч в сектора на безплатната пътна помощ.

По думите му държавата насочва значителен финансов ресурс към свързани с него компании. Само преди дни е проведена акция в негови имоти и бази, като се разследват съмнения за присвояване на луксозни автомобили.

Именно в рамките на това разследване Янков е дал обяснения, в които засяга отношенията си с Кандев. От своя страна Стефан Миланов посочи, че „Светльо“ най-вероятно е Светлозар Лазаров – главен секретар на МВР от 2013 до 2015 г.

Според Миланов действията на Кандев са засегнали сериозни интереси, което обяснява и появата на заплахи. „Очевидно е настъпил в дълбокото“, коментира той.

Борисов обаче беше категоричен, че проблемите в съдебната система не могат да бъдат решени с единични кадрови промени. Според него е необходима цялостна реформа, включително нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор.

Двамата журналисти очертаха, че очевидно срещу Кандев се води целенасочена кампания. Миланов подчерта, че няма данни той да е присвоявал средства, а откритите пари при изборни нарушения се третират като веществени доказателства.

В същото време, по думите му, тезата за пълна безизходица в МВР се оказва преувеличена, тъй като системата може да бъде раздвижена при наличие на решителни кадри.

Стрелбата във Вашингтон

Журналистите коментираха и атаката по време на събитие с участието на Доналд Тръмп и Мелания Тръмп. Според Кирил Борисов случилото се напомня за атентат срещу Ахмед Доган и е резултат от задълбочаващата се радикализация в американското общество.

„Тръмп поляризира не само света, но и собственото си общество“, заяви той, предупреждавайки, че подобни инциденти могат да продължат.

Стефан Миланов също подчерта мащаба на разделението, като отбеляза, че това е пореден опит за нападение в рамките на втория мандат на американския лидер.

По темата

Източник:  Nova.bg    
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

