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Големият финал на „Дъждът оставя следи“ разплита мистерията в Рилския манастир

Знакови исторически събития бележат края на минисериала на NOVA

11 юни 2026, 13:45
Големият финал на „Дъждът оставя следи“ разплита мистерията в Рилския манастир
Източник: NOVA

Т ази вечер в 21:00 по NOVA предстои големият финал на най-новия български сериал “Дъждът оставя следи”. Мистерии, загадки и въпроси от миналото ще намерят своите отговори – последната серия на криминалната драма ще представи цялата истина около случая в Рилския манастир.

Източник: NOVA

Сюжетът ще върне разследващите Ангелина Обретенова (Христина Джурова) и Борислав Андреев-Фишер (Герасим Георгиев-Геро) години назад към знакови исторически събития, свързани със светата обител. Неочаквани обрати и силно напрежение ще държат зрителите на NOVA в очакване да разберат какво се е случило в близкото минало и кой всъщност е виновен за съдбата, сполетяла Юлиян Бонев и Мария Добрева.

Източник: NOVA

“Целият път на създаването на този сериал беше много интересен. Благодаря на NOVA и Национален филмов център, че дадоха възможност да го осъществим. В последния епизод случаят ще бъде решен, но ще остане въпросът за двете страни на истината, за отмъщението, справедливостта и как политическите режими могат да влияят на човешки съдби, засягащи няколко поколения”, сподели Александър Чобанов, автор на едноименни роман и сценарист на поредицата.

Пред какви последни предизвикателства ще се изправят героите? Ще възтържествува или справедливостта зад стените на Рилския манастир? Каква е цената на истината и може ли тя да има две страни?

Не пропускайте финала на криминалната поредица „Дъждът оставя следи” – тази вечер в 21:00 ч. по NOVA.

Следете всичко около „Дъждът оставя следи“ на официалната Facebook страница, в Instagram профила и на сайта на поредицата.

Дъждът оставя следи NOVA български сериал криминална драма Рилски манастир Александър Чобанов
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