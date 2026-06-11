Свят

Какво става в Пентагона, евакуация и противогази

Съобщават за „инцидент с опасни материали“

Николай Киров Николай Киров

11 юни 2026, 18:30
Какво става в Пентагона, евакуация и противогази
Източник: AP/БТА

Н яколко етажа в Пентагона са заключени, а други се евакуират поради „инцидент с опасни материали“, съобщиха трима запознати източници и местната пожарна служба, предава Си Ен Ен.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди в четвъртък, че системите в Пентагона „са открили проблем с качеството на въздуха, налагащ предпазни мерки, докато не определим неговата значимост“.

„Министерството изпълнява стандартни протоколи за защита“, каза Парнел.

„Екипите за реагиране са на място и са готови да подкрепят обитателите на сградата,“ добави той.

Екипът за реагиране на опасни материали при Агенцията за защита на силите на Пентагона е задействан с помощта на пожарната служба на окръг Арлингтън, според говорителя на отдела капитан Джейми Джил.

„Допълнителното тестване може да отнеме от един до два часа. Екипите за реагиране са на място и са готови да помогнат на обитателите на сградата, ако е необходимо“, се казва в съобщението.

Етажи от втори до пети в коридори от четвърти до седми на обширния комплекс на Пентагона са заключени, съобщиха двама от източниците. Третият източник каза пред Си Ен Ен, че полицаите в сградата носят противогази и пълна екипировка за химическа защита.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
Пентагон инцидент опасни материали
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