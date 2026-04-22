Кабинетът "Гюров" изважда 1,4 млрд. евро от ББР

Миналата година преди протестите кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от средствата в банката, обясни премиерът

22 април 2026, 07:04
С лужебният кабинет се събра на едно от последните си заседания в този състав и първото след парламентарните избори. Преди началото му премиерът Андрей Гюров заяви, че са проведени едни от най-честните избори в най-новата история на България.

Той благодари на министрите за работата им.

„Честните избори са само началото. Въпросите за добро управление тепърва ще търсят решения. Министърът на финансите предлага антикорупционно решение - да извадим 1,4 млрд. евро от ББР - банката касичка на модела „Борисов - Пеевски“, преди да са влезли в нечии джобове и да са се превърнали в поредните несъбираеми кредити. Миналата година преди протестите кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от средствата там. 8 месеца 1,4 млрд. евро не се движат, не влизат в икономиката, а за дълга текат лихви. Това е банката с широки пръсти и къса памет, раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси“, каза Гюров и предупреди, че въпросните средства стоят без цел и на тъмно, затова може да се „превърнат в касичка, за да се спасят съдби“.

По думите му споменатите средства могат да се върнат на гражданите под различни форми - по-модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, по-модерни старчески домове.

„Служебното правителство няма да харчи тези средства, те не се отразяват на приходите или дефицита. Просто даваме възможност на следващия кабинет да реши как и дали да използва прозрачно тези пари“, коментира премиерът.

След заседанието финансовият министър Георги Клисурски съобщи, че решението е прието. 

„Тези пари ще могат да се използват за абсолютно всички разплащания в страната. А като си говорим за инвестиции и за развитие на българската икономика, една много добра употреба на тези средства би била префинансирането на инвестициите, които трябва да направи българската държава по Плана за възстановяване и устойчивост”, каза Клисурски.

В дневния ред за работа на Министерския съвет са включени 19 точки, сред които и проект на решение за одобряване на изменение към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката и Lockheed Martin по Програмата за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.

Служебният министър на земеделието Иван Христанов

коментира случая с хижа „Ведра”, която е била собственост на министерството и е била продадена на Румен Гайтански – Вълка.

„Много пъти сме си задавали въпроса къде отиват парите на ББР, защо кабинетът „Желязков” трябваше да взима над 5000 имота и те да бъдат с отпаднала необходимост. Намерихме един от отговорите”, допълни той, цитиран от NOVA.

Той посочи, че сумата, на която е била оценена хижата, е 1 милион лева. Христанов каза още, че отговорните лица са отстранени, прокуратурата е сезирана.

Източник: NOVA; София Господинова, БТА    
