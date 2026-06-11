Увеличиха присъдите за бруталния побой над журналиста Слави Ангелов

С лед протест на Софийска градска прокуратура състав на Софийския апелативен съд измени присъдата на първоинстанционния съд по наказателно дело, образувано за бруталния побой над журналиста Слави Ангелов, извършен в София.

След цялостна проверка на доказателствата по делото въззивният съд прие за установено, че тримата подсъдими са действали съвместно и съгласувано в изпълнение на предварително взето решение за упражняване на насилие спрямо пострадалия, като сподели доводите на прокуратурата относно наличието организирана престъпна дейност и целенасочено причиняване на телесни увреждания, посочват от държавното обвинение.

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Съдът призна подсъдимите за виновни за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления против личността, включително нанасяне на средна телесна повреда срещу заплащане.

Софийският апелативен съд уважи в значителна степен доводите, изложени в протеста на Софийска градска прокуратура, като прие, че определените от първоинстанционния съд наказания не съответстват в достатъчна степен на високата обществена опасност на извършеното деяние, начина на осъществяването му, както и на тежките последици за здравословното състояние на пострадалия.

При индивидуализацията на наказанията съдът отчете като особено отегчаващи отговорността обстоятелствата – предварителната организация на деянието, съгласуваните действия на извършителите, проявената изключителна агресия, множеството нанесени удари, както и причиняването на телесни увреждания по особено мъчителен за пострадалия начин и с особена жестокост.

Установено е, че на 17 март 2020 г. в София на журналиста Слави Ангелов са били нанесени множество телесни увреждания, довели до различни по вид и степен разстройства на здравето, включително временно опасно за живота състояние. Пострадалият е претърпял значителни физически болки и страдания, а възстановителният процес е продължил значителен период от време.

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С постановената присъда Софийският апелативен съд увеличи наложените наказания и определи на всеки от подсъдимите общо наказание от по 6 години лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

Апелативна прокуратура – София последователно отстоява позицията, че проявите на организирано насилие и посегателствата срещу лица, упражняващи обществено значими професии, следва да получават своевременен и адекватен отговор, съобразен със степента на обществена опасност на извършените деяния.

Съдебният акт подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд в предвидения от закона срок.

Припомняме, че тримата боксьори Георги Асенов, Никола Асенов и Бисер Митрев получиха 5-годишни ефективни присъди на първа инстанция. Обвинения за поръчителството на побоя обаче не са повдигнати.