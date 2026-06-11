България

Земеделските производители са оптимисти след осветиха 33 нелоялни практики

Цеков: За нас е важно да работим с търговските вериги

Николай Киров Николай Киров

11 юни 2026, 16:47
Демерджиев: МВР проверява имуществото на Пеевски

Демерджиев: МВР проверява имуществото на Пеевски
Обрат във времето в петък: Удрят ни бури, мощни валежи и градушки

Обрат във времето в петък: Удрят ни бури, мощни валежи и градушки
Нов импулс в отношенията София - Анкара: Ердоган дал указания въпросът за

Нов импулс в отношенията София - Анкара: Ердоган дал указания въпросът за "Боташ" да бъде решен възможно най-скоро
Външният министър: Няма разнобой за Украйна, България поддържа диалог и с Русия

Външният министър: Няма разнобой за Украйна, България поддържа диалог и с Русия
Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за нови доставки на военна помощ

Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за нови доставки на военна помощ
Единият от обвиняемите за катастрофата на

Единият от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище в "Кремиковци"
След катастрофата на „Челопешко шосе“: Тежки последици за единия от пострадалите пътници в автобуса

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Тежки последици за единия от пострадалите пътници в автобуса
Спряха незаконен строеж на къмпинг до плаж „Бутамята“ в Синеморец, прокуратурата разследва

Спряха незаконен строеж на къмпинг до плаж „Бутамята“ в Синеморец, прокуратурата разследва

"Mного се модифицира тая тема и се злоупотреби с нашето доброжелание и с нашия сигнал, който подадохме. Първо, няма никакъв политически уклон. Ние не сме политическа организация, ние сме организация, която се занимава със защита на българското производство. Всички тук са земеделски производители. Министър Абровски е много загрижен за ситуацията, защото това е една прекрасна инициатива - "Кошница с грижа", която дава едно добро начало на едно изключително добро намерение, което само след, може би, съвсем кратко време ще бъде подкрепено и с законови промени".

КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените

Това каза Цветан Цеков, председател на Браншова асоциация плодове и зеленчуци.

"Знаете, закон за защита на конкуренцията, закон за защита на потребителите, ще се вижда... кой спекулира и кой не спекулира и за да няма такива ситуации, които се получиха към този момент. Само, че натиск не е спекула. Те са две различни неща. Политическото говорене беше коментар на Абровски за това, че ако не кажем, кои са двете вериги, няма как земеделското министерство нещо да направи. Вижте, това са практики, които всички търговски субекти, които държат преобладаващ процент от пазара, ги прилагат", подчерта Цеков.

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

Той посочи, че вече са идентифицирани 33 нелоялни търговски практики, които ще бъдат забранени, като по думите му търговските вериги са действали по инерция, демонстрирайки своята пазарна сила, с цел да извлекат максимална печалба от ситуацията.

"Сега, със сигурност, искрено се надяваме, след тези случаи, да няма такива опити за натиск и недопускане на земеделските производители да продават своята продукция, защото за нас е важно да работим с търговските вериги, важно е да бъдат чисти отношенията ни и е важно да можем да реализираме продуктите и всички ние като потребители да получаваме българска продукция, да не се променя нейния произход", посочи Цеков и добави: "Така че аз лично смятам, че идват добри времена за българските производители."

Автор: Николай Киров
земеделски производители българско производство търговски вериги
Последвайте ни
На тържествена церемония бяха отличени победителите в конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“ 2026, организиран от Фонд на фондовете

На тържествена церемония бяха отличени победителите в конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“ 2026, организиран от Фонд на фондовете

Война за Кирил и Методий в ЕС? Държава със свои монети за светците ли блокира българските 2 евро

Война за Кирил и Методий в ЕС? Държава със свои монети за светците ли блокира българските 2 евро

Кошмарът „Супер Ел Ниньо“ официално започна: Учени предупреждават за невиждани аномалии и рекордна жега

Кошмарът „Супер Ел Ниньо“ официално започна: Учени предупреждават за невиждани аномалии и рекордна жега

Тръмп избухна отново, заплаши да превземе остров Харг

Тръмп избухна отново, заплаши да превземе остров Харг

Пари от втория стълб: как да ги получите след пенсиониране

Пари от втория стълб: как да ги получите след пенсиониране

pariteni.bg
9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 2 дни
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 2 дни
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 2 дни
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола се вряза в деца с колела, три загинаха в Нидерландия

Кола се вряза в деца с колела, три загинаха в Нидерландия

Свят Преди 34 минути

Четири деца са сериозно ранени и са откарани в болница

Оспорвана надпревара и ярки победители белязаха най-големия творчески фестивал у нас, ФАРА 2026

Оспорвана надпревара и ярки победители белязаха най-големия творчески фестивал у нас, ФАРА 2026

Любопитно Преди 41 минути

Първите трима в категория „Агенция на годината“ са с резултат от по една точка разлика

Президентът назначи Николай Неновски за член на УС на БНБ

Президентът назначи Николай Неновски за член на УС на БНБ

България Преди 1 час

Утре държавният глава ще участва в официалната церемония по встъпването му в длъжност

Правната комисия прие замразяване на депутатските заплати

Правната комисия прие замразяване на депутатските заплати

България Преди 1 час

Народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати

Опит за щурм на пилотската кабина: Какво се случва, когато пътник на борда на самолет излезе извън контрол

Опит за щурм на пилотската кабина: Какво се случва, когато пътник на борда на самолет излезе извън контрол

Свят Преди 2 часа

По време на полет над облаците през миналия месец ситуацията в кабината на пътнически самолет на Frontier Airlines от Пуерто Рико към Чикаго ескалира в сериозен инцидент

Британският министър на отбраната подаде оставка

Британският министър на отбраната подаде оставка

Свят Преди 3 часа

Хийли: Министерството на финансите не желае да отдели ресурсите, от които нацията се нуждае, за да защитава страната

Увеличиха присъдите за бруталния побой над журналиста Слави Ангелов

Увеличиха присъдите за бруталния побой над журналиста Слави Ангелов

България Преди 3 часа

Въззивният съд прие за установено, че тримата подсъдими са действали съвместно и съгласувано

Нова ера във футбола: Мондиал 2026 започва с революционни и брутално строги правила

Нова ера във футбола: Мондиал 2026 започва с революционни и брутално строги правила

Любопитно Преди 3 часа

ФИФА обяви война на бавенето на играта и симулациите – вижте какви радикални промени влизат в сила от днес

СОС стартира ключова процедура за смяна на ръководствата на общинските дружества

СОС стартира ключова процедура за смяна на ръководствата на общинските дружества

България Преди 3 часа

Приети са правила, изисквания и график за конкурсите в „Метрополитен“, транспортните дружества, „Топлофикация София“ и още общински структури, като първите конкурси се очакват през октомври

България, САЩ и още 20 държави с обща декларация срещу Иран заради заговори за убийства в Европа

България, САЩ и още 20 държави с обща декларация срещу Иран заради заговори за убийства в Европа

Свят Преди 4 часа

Големият финал на „Дъждът оставя следи“ разплита мистерията в Рилския манастир

Големият финал на „Дъждът оставя следи“ разплита мистерията в Рилския манастир

Любопитно Преди 4 часа

Знакови исторически събития бележат края на минисериала на NOVA

Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

Свят Преди 4 часа

Решението е взето в отговор на американски удари през изминалата нощ

Тейлър Суифт зашемети с диаманти и корсет на премиерата на „Играта на играчките 5“

Тейлър Суифт зашемети с диаманти и корсет на премиерата на „Играта на играчките 5“

Любопитно Преди 4 часа

Поп иконата се появи като специален гост на червения килим в Лос Анджелис, облечена в зашеметяваща рокля на Erdem. Суифт, която е написала нова оригинална песен за анимацията, съчета луксозния си тоалет с деликатен детайл в чест на каубойката Джеси

Съветът на ЕС отказва да разкрие коя държава е възразила срещу българската възпоменателна монета от 2 евро

Съветът на ЕС отказва да разкрие коя държава е възразила срещу българската възпоменателна монета от 2 евро

Свят Преди 5 часа

Съветът на ЕС предостави частичен достъп до документ, потвърждаващ възражение срещу българския проект за възпоменателна монета от 2 евро

Янгон, Мианмар

Американски дипломат е намерен мъртъв, задържана е мистериозна жена

Свят Преди 5 часа

„От уважение към личния живот на семейството и близките му, в момента нямаме допълнителна информация, която да предоставим“, казаха от Държавния департамент в отговор на запитване от страна на медиите

Учени откриха „гробищен комплекс“ за китове с кости на над 5 милиона години

Учени откриха „гробищен комплекс“ за китове с кости на над 5 милиона години

Свят Преди 5 часа

Откритие показва как животът се развива върху органични останки на дълбочина до 7 километра

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Европа гласува за пестицидите

sinoptik.bg
1

Възстановяват миграцията на рибата по река Арда

sinoptik.bg

Джордж Клуни посочи своя фаворит за следващия Джеймс Бонд

Edna.bg

По стъпките на Ламбо: Врачански с ролята на Мастера от „Дами Канят"

Edna.bg

Бронзовото сърце на "Ацтека", как Начито стана безсмъртен

Gong.bg

Световното стартира с "Познай резултата" и страхотни награди

Gong.bg

Четиримата зрелостници с максимален брой точки и на двете матури са от СМГ

Nova.bg

МВР затяга сериозно мерките срещу незаконните гонки

Nova.bg