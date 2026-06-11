Земеделските производители са оптимисти след осветиха 33 нелоялни практики

"Mного се модифицира тая тема и се злоупотреби с нашето доброжелание и с нашия сигнал, който подадохме. Първо, няма никакъв политически уклон. Ние не сме политическа организация, ние сме организация, която се занимава със защита на българското производство. Всички тук са земеделски производители. Министър Абровски е много загрижен за ситуацията, защото това е една прекрасна инициатива - "Кошница с грижа", която дава едно добро начало на едно изключително добро намерение, което само след, може би, съвсем кратко време ще бъде подкрепено и с законови промени".

КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените

Това каза Цветан Цеков, председател на Браншова асоциация плодове и зеленчуци.

"Знаете, закон за защита на конкуренцията, закон за защита на потребителите, ще се вижда... кой спекулира и кой не спекулира и за да няма такива ситуации, които се получиха към този момент. Само, че натиск не е спекула. Те са две различни неща. Политическото говорене беше коментар на Абровски за това, че ако не кажем, кои са двете вериги, няма как земеделското министерство нещо да направи. Вижте, това са практики, които всички търговски субекти, които държат преобладаващ процент от пазара, ги прилагат", подчерта Цеков.

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

Той посочи, че вече са идентифицирани 33 нелоялни търговски практики, които ще бъдат забранени, като по думите му търговските вериги са действали по инерция, демонстрирайки своята пазарна сила, с цел да извлекат максимална печалба от ситуацията.

"Сега, със сигурност, искрено се надяваме, след тези случаи, да няма такива опити за натиск и недопускане на земеделските производители да продават своята продукция, защото за нас е важно да работим с търговските вериги, важно е да бъдат чисти отношенията ни и е важно да можем да реализираме продуктите и всички ние като потребители да получаваме българска продукция, да не се променя нейния произход", посочи Цеков и добави: "Така че аз лично смятам, че идват добри времена за българските производители."