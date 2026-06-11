Тръмп избухна отново, заплаши да превземе остров Харг

"Съединените щати ще нанесат много силен удар по Иран (чиито военноморски сили, военновъздушни сили, радари, противовъздушна отбрана и всички други форми на отбрана, заедно с по-голямата част от нападателния му капацитет, са унищожение!)"

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Много силно, тази нощ", подчерта той за предстоящите американски удари срещу Иран.

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

В този пореден заплашителен пост Тръмп обаче стигна по-далеч, като за първи път заговори за сухопътна военна операция.

"В някакъв момент в не толкова далечно бъдеще ще превземем остров Харг и други точки на петролната им инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните нефтени и газови пазари, подобно на това, което направихме с Венецуела, което се развива блестящо както за Венецуела, така и за Съединените американски щати", заяви Тръмп.

Тръмп иска да "вземе петрола на Иран" - може ли и какво би означавало това?

Припомняме, че с началото на "Операция Епична ярост" срещу Иран американското Централно командване извърши масирани бомбардировки по военни цели на остров Харг, но без да засяга петролната инфраструктура.

Малкият ирански остров в северната част на Персийския залив е разположен на около 55 км от брега на Иран. Въпреки площта си от едва около 22 кв. км, той е един от най-важните енергийни обекти в света.

На Харг се намира основният нефтен терминал на Иран, през който традиционно преминава по-голямата част от иранския износ на суров петрол и петролни продукти. Поради тази причина островът е стратегическа цел както във военно, така и в икономическо отношение. По време на Ирано-иракската война островът многократно е бил атакуван от иракските сили именно заради ключовата му роля в износа на ирански петрол.

Освен нефтената инфраструктура, на острова има пристанище, летище, военни съоръжения и малко постоянно население.

Заради факта, че голяма част от иранския петролен износ е концентрирана именно там, всяка операция срещу Харг може да окаже влияние върху световните цени на петрола и върху сигурността на корабоплаването в Персийския залив.