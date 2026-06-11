Правната комисия прие замразяване на депутатските заплати

П равната комисия в парламента прие проекторешение на „Прогресивна България“ (ПБ) за замразяване на депутатските заплати. В подкрепа на предложението гласуваха 17 депутати – „за“, без нито един „против“ или „въздържал се“.

„Народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г.“, предвижда приетата промяна в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Петър Витанов: Ще замразим депутатските заплати

Това е тема, която беше широко дискутирана, заяви председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, който е и един от вносителите на предложението. Считаме, че има обществено очакване за подобна стъпка, каза той. По думите му предложението ще отговори на общественото очакване за възстановяване на доверието, включително в законодателната институция.

Основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, е записано още в предложението на ПБ.

Без излишен патос смятам, че в знак на солидарност със забавящия се темп на нарастване на доходите на гражданите се налага ограничаване на ръста на депутатските заплати, коментира още Витанов.

Председателят на правната комисия и депутат от ПБ Янка Тянкова заяви, че решението за заплатите на депутатите няма да реши проблема с инфлацията, но ще бъде добър пример.