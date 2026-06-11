България

Обрат във времето в петък: Удрят ни бури, мощни валежи и градушки

Истински метеорологичен обрат предстои в петък, 12 юни. НИМХ обяви предупреждение от първа степен – жълт код за опасни явления, който ще оцвети картата на почти цяла България

Надежда Неменски Надежда Неменски

11 юни 2026, 14:48
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И стински метеорологичен обрат предстои в петък, 12 юни. НИМХ обяви предупреждение от първа степен – жълт код за опасни явления, който ще оцвети картата на почти цяла България.

Силни гръмотевични бури, локални наводнения, бурен вятър и риск от градушки ще бележат утрешния ден, като само два региона в страната ще се разминат с лошото време. Експертите съветват да бъдем изключително внимателни на пътя и на открито.

Жълтият код е в сила за всички области, с изключение на 2 – Перник и Кюстендил, които са оцветени в зелено на картата.

В областите Видин, Монтана и Враца жълтият код е за бурен вятър, в останалите – за интензивни валежи.

Областите в жълт код за петък, 12 юни
Областите в жълт код за петък, 12 юни Източник: НИМХ

Съветите на НИМХ

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Времето в петък, 12 юни

През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва.

В петък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде до умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20° и 25°, в София – около 19°. Атмосферното налягане е около средното за месеца, ще се повишава.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 5 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 17 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 8 мин. и залязва в 18 ч. и 16 мин. Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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