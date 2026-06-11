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На тържествена церемония бяха отличени победителите в конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“ 2026, организиран от Фонд на фондовете

Проекти за умно паркиране, интелигентно напояване с дъждовна вода и AI платформа за корпоративно знание са големите победители в петото издание

Василена Г Василева Василена Г Василева

11 юни 2026, 16:15
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О т изкуствен интелект за бизнеса до роботизирано спасяване на реколти и „Airbnb за паркиране“ – младежкото предприемачество в България вече не е просто потенциал, а работещ бизнес. Над 330 екипа и повече от 600 амбициозни иноватори на възраст между 18 и 29 години се впуснаха в петото издание на конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“.

След 4-месечен маратон от менторство и обучения, на 10 юни 2026 г. в София бяха обявени големите победители. Събитието, организирано от Фонда на фондовете (ФнФ) и СУ „Св. Климент Охридски“ под патронажа на Министъра на иновациите и дигиталната трансформация, се превърна в гореща точка за предприемаческата екосистема у нас, събирайки на едно място финалисти, инвеститори, медии и учени.

Церемонията по награждаване на победителите беше открита с приветствия от Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация, проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, зам.-министър на образованието и науката, Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и Александър Ненков, изпълнителен директор на ФнФ.

Официални приветствия от институциите

Министър Иван Василев подчерта развитието на конкурса през годините като доказателство за предприемаческия потенциал на България:

„Само за пет години броят на участниците е нараснал десетократно. Това е доказателство и за престижа на инициативата, и за реалните възможности за развитие, които България предлага. За да се случва предприемачество, трябват три неща: таланти – а тази вечер те определено са тук; достъп до капитал – такава е ролята на организации като Фонд на фондовете, и стимулираща среда, което е нашата работа в министерството. Искаме добавената стойност да остава тук в България. Дори идеите ви да не се получат от първия път – не спирайте да опитвате“, обърна се той към публиката.

Йорданка Чобанова изрази впечатленията си от участниците в състезанията, като сподели:

„Млади, смели иноватори, вдъхновена съм от всичко, което видях в рамките на конкурса, включително като журиращ. Имате кураж, сила и нестандартно мислене, а вашият най-голям актив е младостта. Имате подкрепата на Европейската комисия да се превърнете в млади успешни собственици на бизнес.“

Александър Ненков поздрави всички над 600 участници, които правят своята първа крачка към свои стартиращи компании тази година:

„Надявам се конкурсът да е бил следващата стъпка напред за всички вас. Целта ни е да изградим добра предприемаческа екосистема в България, да се срещате със съмишленици, с хора с критично мислене, с партньори, с ментори. Дори настоящата ви идея да не се реализира, вече имате по-добра отправна точка за следващата. А конкурсът има потенциал да расте и извън границите на страната.“

Победителите по категории

Категория "Future Unicorns" (Връчена от министър Иван Василев)

  • 1-во място: EduWiseBot – персонализирана AI инфраструктура за B2B компании, която превръща разпиляното фирмено знание в сигурна вътрешна система за ежедневна работа на екипите.

  • 2-ро място: Blaze Guard – нетоксично огнеустойчиво покритие за стомана, използвано в строителството и железопътната индустрия с устойчивост до 1900°C.

  • 3-то място: StampR – онлайн платформа за защита и доказване на авторство чрез криптографски сертификат, издаден за по-малко от минута и с юридическа приложимост в ЕС.

Категория "SDG Dragons" (Връчена от Александър Ненков)

  • 1-во място: RainReborn – интелигентна система за събиране и използване на дъждовна вода за устойчиво напояване, която автоматизира поливането спрямо реалните нужди на растенията и метеорологичните прогнози.

  • 2-ро място: ZeroLoop – дигитална система за лоялност, която насърчава клиентите на кафенета да използват собствени чаши за многократна употреба чрез QR сканиране и награди.

  • 3-то място: DevHubOne (Аркада с мисия) – аркадна машина, работеща с пластмасови бутилки и кенчета вместо монети за игра, която превръща рециклирането в игрово преживяване.

Категория "Business Stars" (Връчена от проф. Соня Милева, зам.-ректор на СУ)

  • 1-во място: CAR BNP – платформа тип „Airbnb за паркиране“, която свързва шофьори със собственици на неизползвани паркоместа чрез резервация в реално време и дигитален достъп.

  • 2-ро място: Solar Blinds – интелигентни външни щори, които едновременно засенчват помещенията и генерират електроенергия чрез соларни панели.

  • 3-то място: Ninja Card – смарт визитки и софтуер, които превръщат контактите от B2B срещи в проследими бизнес възможности и продажби.

Публиката избра READU Interactive за наградата Public Spotlight Award на Net Info и NOVA

На тържествена церемония бяха отличени победителите в конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“ 2026, организиран от Фонд на фондовете

За първи път в историята на конкурса беше връчена специалната награда Public Spotlight Award (Audience Spotlight) от медийните партньори на събитието – Net Info и NOVA. Отличието постави под светлините на прожекторите младежкия стартъп с най-голямо одобрение от аудиторията, определено чрез директен вот в приложението NOVA PLAY въз основа на видео представяния в платформата Vbox7. Конкуренцията беше изключително оспорвана до последния момент.

Наградата отиде при READU Interactive (представян в етапите и като Riddle Interactive) – образователна платформа с интерактивни симулации, 3D модели и система за езиково учене, разработена с цел да направи учебния процес по-ангажиращ и практически ориентиран, включително за преподавателите. Като носител на наградата, екипът получава възможност за ексклузивно интервю и медийно отразяване в платформите на Net Info.

Изпълнителният директор на Нет Инфо, Александър Варов, сподели по време на церемонията:

„В тези изключително интересни времена на перманентна трансформация и неизбежна иновация за нас беше огромна чест и удоволствие да бъдем партньори на този конкурс. Всяка трансформация е трудна, независимо от коя страна на трансформацията си. И медиите имат своята роля в това, и сме с абсолютното съзнание за отговорността, която носим, защото това, което вие правите като екосистема, е изключително важно за всички нас.“

Какво споделиха победителите: Думата на младите предприемачи

 

Създателите на платформата Божидар (19 г., току-що завършил Италианския лицей) и Стоян (20 г., възпитаник на Англо-американското училище) разказаха за своята иновация:

„Нашата платформа дава едно цялостно решение на образователната система с 3D модели и симулации. С данни ние целим да направим образованието по-ясно и предвидимо за учителите и учениците.

Учителите могат да пишат симулации на нашия собствен език за програмиране, могат да качват и да дават интерактивни 3D уроци и упражнения. През това време платформата събира конкретни данни за това как, къде и по какъв начин един ученик се затруднява. Това е изключително важно, защото е абсолютен прецедент на българския, балканския и европейския пазар – платформа, която дава Data Driven Feedback (обратна връзка, базирана на данни) към самите учители.

Имаме алгоритми и специално създаден Machine Learning модел, които следят абсолютно всичко: колко време ученикът прекарва на дадена задача, как е стигнал до решението и къде има нужда от подобрение. Започнахме проекта, за да решим проблем, който самите ние изпитвахме като ученици. Оказа се, че абсолютно всички ученици и учители се сблъскват с него. Учителите често нямат данни, които да им кажат дали даден човек наистина заслужава шетицата, или как точно да се подобри – имат просто едни крайни оценки, които не показват цялата картина. Амбицията ни занапред? Европейска и, дай Боже, световна експанзия!“.

 

Светослав Илиев и Никола Георгиев от CarBMP (1-во място в "Business Stars")

Младите предприемачи (съответно на 18 и 19 години), които съвсем наскоро са взели шофьорски книжки, споделиха как тяхното приложение улеснява градската среда:

„Проектът ни CarBMP е платформа за почасово отдаване и наемане на паркоместа. Разбрахме за конкурса реално погледнато по случайност, решихме да се запишем, класирахме се и победихме.

Приложението работи много лесно – сваля се от App Store или Google Play, отваря се карта с всички регистрирани паркоместа и потребителят може да наеме удобно за него място само за часовете, които му трябват. Това е огромен плюс, например около НДК, където синята зона е ограничена до 2 часа, а чрез нас може да се наеме за по-дълго. От друга страна, всеки, който има свободно частно паркомясто или гараж (например докато е на работа), може да го регистрира в платформата, като сам задава цена и график.

Като технически насочени хора си мислехме, че най-трудното ще бъде самото програмиране и публикуването в платформите, но се оказа, че реалното предизвикателство е намирането на потребители. Тъй като пазарът ни е двустранен, преди да имаме наематели, ни трябват отдаващи паркоместа. Искаме да направим паркирането по-лесно и достъпно, и да помогнем на хората да печелят от активите си, вместо да губят от тях.“

Екипът на RainReborn (1-во място в "SDG Dragons")

Големият отбор в състав Борис Стефанов, Виктор Симеонов, Александър Исаков, Калоян Стефанов, Ива Пайчинова и Дария Танчо представи своя работещ прототип:

„Нашата система RainReborn събира дъждовната вода, съхранява я в контейнер и чрез използването на сензори и метеорологичната прогноза за времето (която се следи през нашия сайт и приложение) решава точно в кой перфектен момент да полея растенията. Целта е да се пести колкото се може повече вода. Това е изключително полезно за всеки дом и градина.

Пътят към победата със сигурност беше много труден. Най-важното нещо, което ни изведе напред, е екипната работа – нея нищо друго не може да я замени. Рано или късно нещата се получават, просто трябва да се работи усилено, усърдно и да сме заедно.

Трудното по пътя беше да си разделим ролите и да се напаснем така, че всеки да върши своята задача и да си помагаме. Само така успяхме накрая да представим пред журито, камерите и публиката работещ прототип и идея за устойчив и печеливш продукт. За момента голямата новина е, че ни предстои посещение в Брюксел в Европейския съюз от 14-ти до 16-ти. Нашата амбиция е да участваме в още състезания, да се популяризираме и да превърнем този прототип в реален пазарен продукт.“

 

Валери от EduWiseBot (1-во място в "Future Unicorns")

23-годишният предприемач разказа за потенциала на изкуствения интелект в бизнеса:

„Проектът ми е насочен към дигитализация на фирмената информация и внедряването на AI. В момента всички компании искат да въведат изкуствен интелект, но не знаят как. Ние отиваме при тях и им помагаме да намерят правилния начин да направят информацията си достъпна.

Накратко – ако знаете как да използвате ChatGPT, вече имате всички необходими умения да работите и с нашата система. Ние правим всичко „под капака“: вземаме вашите файлове и бази данни и ги променяме така, че AI да може да ги чете свободно. Впоследствие служителите просто пишат в интерфейса на най-нормален чат-бот какво им трябва – системата намира информацията, връща я, показва точно от кой документ е взета и предлага още много функционалности.

Пътят дотук беше доста труден, с много фази и кратки срокове. Трябваше да оформим огромна информация по начин, по който журито очакваше от нас. Отне ни доста време да намерим правилния език, но вярвам, че успяхме и затова сме първи. Следващата ни цел са клиентите. Започваме активно да стъпваме на пазара; софтуерът ни е напълно готов и се надяваме до края на лятото да имаме поне десетина клиенти в тестов период.“

Мащабна подкрепа от екосистемата и поглед към бъдещето

Преди официалното награждаване се проведе вдъхновяваща панелна дискусия, водена от Ивайло Ivanov, директор на Founder Institute Central & Eastern Europe, с победителите от предходната 2025 г. На сцената застанаха представители на BioBliss, Solar Reviver, DigitalArtCulture и ReKosh. Те споделиха своя опит и изпратиха силно послание към новите финалисти: провалът не е край, а неизменна и необходима стъпка по пътя към изграждането на устойчив бизнес.

Зад успеха на конкурса, който Фонд на фондовете развива вече 5-ти пореден сезон, стои мрежа от над 70 партниращи организации в национален мащаб. Благодарение на тях финалистите получиха множество специални награди, сред които:

  • Посещения на Европейската комисия в Брюксел и на EIT Jumpstarter;

  • Инвестиционни срещи с VC фондове и достъп до глобални акселераторски програми;

  • Безлихвени кредити, ваучери за хостинг и дигитални услуги;

  • Менторски сесии, услуги за защита на интелектуална собственост и директна финансова подкрепа.

Сред организациите, отличили участниците, изпъкват партньори като Витоша Венчърс 2, Байена Венчърс, BVCA, Иновейшън Кепитъл, Силвърлайн Кепитъл, Българска фондова борса, BESCO, Обединена българска банка, София Тех Парк, Клийнтех България, Европейската комисия, Патентно ведомство и много други.

Конкурсът отново доказа, че няма граници за добрите идеи – сред финалистите тази година бяха не само студенти от цяла България, но и ученици от горен гимназиален курс, както и млади българи, обучаващи се в чужбина (Нидерландия, Австрия, САЩ и др.). С мащаба на петото си издание „Най-добър младежки стартъп в България“ дава заявка да надхвърли националните граници и да се утвърди като водеща регионална платформа за младежко предприемачество в Югоизточна Европа.

Автор: Василена Г Василева
Редактор: Василена Г Василева
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На тържествена церемония бяха отличени победителите в конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“ 2026, организиран от Фонд на фондовете

На тържествена церемония бяха отличени победителите в конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“ 2026, организиран от Фонд на фондовете

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