Демерджиев: МВР проверява имуществото на Пеевски

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"Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях", заяви днес вътрешният министър Иван Демерджиев след заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, и допълни, че има и други политици, които ще бъдат проверени.

"Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред", каза Демерджиев.

"Две много сериозни акции срещу незаконните гонки се проведоха в Пловдив и Пазарждик. Стотици автомобили, подготвени за гонки, бяха проверени. Проверява се територията на цялата страна", добави министърът.

Той посочи, че усилията на полицията ще бъдат насочени в рисковите райони за гонки.

"От утре ще има доста сериозно затягане по множество пътни артерии. Обещахме да се борим с това явление и както виждате целият ресурс възнамерявам да впрегна за целта. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните реакции, като места, на които се провеждат потенциално подобни незаконни гонки", заяви Демерджиев и подчерта, че няма да каже къде ще са полицейските акции, защото не иска да предизвестява участниците в гонките.

"Започват мащабни действия срещу опасното шофиране", съобщи по-рано днес във Фейсбук министърът на вътрешните работи.

"Блокирахме и идентифицирахме над 100 участници в организирано нерегламентирано събиране - 94 мотоциклета и 11 спортни автомобила край Пловдив. Вече, освен че ще се проверяват документи, но и ще картографираме и неутрализираме структурите на пътното хулиганство още в зародиш. Ще бъдем безкомпромисни с всеки, който бърка обществените пътища с лични състезателни трасета. МВР разполага с ресурса и желязната воля да прекрати този произвол незабавно и окончателно", добави Демерджиев.