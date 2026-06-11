България, САЩ и още 20 държави с обща декларация срещу Иран заради заговори за убийства в Европа

С ъединените щати, редица европейски държави, сред които България, и други съюзници осъдиха в съвместна декларация действията на подкрепяни от Иран групи, обвинени в заговори за убийства, отвличания и сплашване на ирански дисиденти, журналисти и представители на еврейски общности, предаде "Асошиейтед прес".

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"Ние сме единни в решимостта си да защитим нашите държави и граждани от тези заплахи. Иран трябва незабавно да прекрати тези действия", се казва в изявлението, публикувано от Държавния департамент на САЩ, съобщи "Ройтерс".

Страните посочват като отговорни за подобни операции разузнаването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, силите Кудс и иранското Министерство на разузнаването и сигурността.

В изявлението се осъжда и поредицата от атаки в Европа, за които отговорност е поела проиранска групировка.

Според подписалите декларацията държави подобни действия представляват сериозно нарушение на международните норми и на държавния суверенитет.

"Опитите за убийство, отвличане, тормоз, заплахи или други нападения срещу хора на наша територия подкопават националния суверенитет и международния правов ред. Тези действия трябва да бъдат прекратени незабавно", се посочва в текста, цитиран от "Ройтерс".

Изявлението беше подкрепено по-конкретно от Албания, Австралия, Белгия, България, Канада, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Португалия и Швеция, уточнява АП.