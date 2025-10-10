България

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

„Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване, защото отговаря на нашата прогнозна цена – 166 лева на тон“, обяви кметът на столицата

10 октомври 2025, 08:18
Кметът на София Васил Терзиев коментира кризата с боклука в столицата в предаването Здравей, България“ по NOVA. Няма да подпиша необосновано висока цена за извозване на отпадъци. Пресметнали сме прогнозната стойност, а тя включва норма на печалба, инвестиции и нормален период за изплащане“, категоричен е той.

Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване, защото отговаря на нашата прогнозна цена – 166 лева на тон. Желанието е Софекострой” да поемат зоните Люлин“ и Красно село“, както и Красна поляна“ и сами да чистят там до няколко месеца може да се изгради“, добави градоначалникът.

По думите му предприятието за третиране на отпадъци трябва да бъде укрепено.

Прави се целенасочен опит да се създаде криза.

Фокусирани сме върху това да преминем към нормално сметоизвозване в Люлин“ и Красно село“ в рамките на следващите няколко седмици, за да знаем, че там нямаме проблем и гражданите да са спокойни.

Близо сме до нормализация, в средата на следващата седмица ще имаме необходимите техника и организация, за да преминем към нормално сметосъбиране. Така ще можем да работим върху средносрочно и дългосрочно решение и за другите райони. Опасност от нова криза винаги има, но работим за избягването ѝ като сключим нужните договори“, коментира Терзиев.

Според кмета в момента на терен в двата проблемни района сметоизвозват 5-6 камиона. До 2 дни ще станат 10. Необходими са между 12 и 14 камиона, за да се осигури нормално сметосъбиране. В момента се извозват около 60-70% от отпадъците. Засега нямаме нужда от помощ от държавата, защото машините се увеличават с дните. Един камион ни липсва, ще имаме 12, а притежаваме също допълнителна техника и големи контейнери“, обясни кметът на София.

Той заяви, че Столичната община контролира с каква техника трябва да се чисти и с каква честота, както и какви са глобите при недобросъвестност.

Наша работа е да имаме конкурентна процедура с повече от 1 кандидат и да защитаваме интересите на общината и на гражданите. Нямаме контрол върху това кой как се е разбрал с някого зад кулисите да се картелира помежду си или някой ще пали камиона. КЗК може да провери документацията, ако се поинтересува, данните са публични“, обяви Терзиев. И уточни, че липсата на пределна цена прави по-лесно обжалването на обществената поръчка.

Знам, че лицензът на турската фирма за сметоизвозване е взет под предлог пропуски от страна на МОСВ.

Единственият ми проблем е някой да иска да вземе 420 лева на тон отпадъци, което е необосновано и не води до по-добра услуга.

Не знам кой е управител на тази фирма, но тя се свързва с определени имена, които се въртят в медиите. Използваха се непазарни принципи, за да се елиминира всякаква конкуренция. С по-високата цена за извозване може да нарасне таксата смет“, посочи кметът.

Той призова гражданите на София да изхвърлят разделно в цветните контейнери, тъй като освен ползите за околната среда, фирмите, които ги извозват, са различни.

Припомняме, че на 4 октомври столичните квартали Люлин” и Красно село” останаха без фирма за събиране и извозване на отпадъците си. Обявена беше и кризисна ситуация за срока от 5-и до 19-и октомври за двата района.

Това се случи след като Терзиев заяви, че Столична община няма да подпише нов договор на предлаганата от фирмите цена от 420 лева за тон отпадък. Така решението е Общината да поеме задачата временно, със собствени ресурси, макар и с по-малка честота.

Кметът увери, че Общината е подготвена с алтернативни варианти. По думите му в следващите две седмици Столичната община ще извършва сметосъбирането със собствени сили, докато се намери трайно решение на проблема. Междувременно в сметосъбирането се включиха множество доброволци и лишени от свобода.

На 9 октомври Общинският съвет на София одобри финансиране на общинското дружество Софекострой” с 9 милиона лева. Целта купуване на техника, с която да обслужва Красно село и Люлин”. 

