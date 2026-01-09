Администрацията на Тръмп създава звено срещу измамите

Свят

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп заяви, че ще замрази над 10 милиарда долара федерални средства за грижи за деца и семейства в Калифорния

9 януари 2026, 09:30
А дминистрацията на президента Доналд Тръмп обяви, че създава ново подразделение в министерството на правосъдието на САЩ за борба с това, което Белият дом нарича "разпространени" в цялата страна  измами, предаде Ройтерс.

Защитници на правата на човека и критици заявиха, че администрацията на Тръмп е използвала обвиненията в измама като претекст за действия срещу имигранти и политически опоненти. Те също така отхвърлиха способността на Тръмп да се бори с измамите, позовавайки се на помилванията, които Тръмп е дал на хора, осъдени за измама в миналото.

"За да се бори с разпространения и повсеместен проблем с измамите в Съединените щати, новото подразделение на министерството на правосъдието за национално преследване на измамите ще прилага федералните наказателни и граждански закони срещу измамите, насочени към федерални правителствени програми, федерално финансирани помощи, предприятия, неправителствени организации и частни граждани в цялата страна", гласи изявление на Белия дом.

През последните седмици администрацията на Тръмп изтъкна Миннесота, твърдейки, че имигрантите извършват широко разпространени измами в системата за социално подпомагане и програмите за социални услуги.

Длъжностни лица от администрацията на Тръмп често и остро атакуват сомалийската общност в щата, която е най-голямата в страната. Защитниците на правата на човека и имиграцията твърдят, че Тръмп преувеличава изолирани примери и ги използва, за да се ангажира с това.

Заместник-генералният прокурор, който ще оглави новия отдел на министерството на правосъдието, ще отговаря за ръководенето на усилията на ведомството за разследване, преследване и отстраняване на измами, засягащи федералното правителство, федерално финансирани програми и частни граждани, съобщи Белият дом.

Белият дом заяви, че служителят ще съветва главния прокурор на САЩ и заместник-генералния прокурор "по въпроси, свързани с разследвания и преследвания на значителни измами с голямо въздействие, както и по свързани с тях политически въпроси".

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп заяви, че ще замрази над 10 милиарда долара федерални средства за грижи за деца и семейства в Калифорния, Колорадо, Илинойс, Минесота и Ню Йорк, позовавайки се на това, което администрацията нарече опасения от измами.  По-късно щатите заведоха дело срещу администрацията на Тръмп.

