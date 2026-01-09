Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

П ланина от боклук се срути на сметище в централната част на Филипините в четвъртък, убивайки 22-годишна жена и оставяйки 38 души в неизвестност, съобщиха властите, съобщи BBC.

Спасители извадиха 12 ранени санитарни работници от отломките на сметището Биналиу в град Себу, които по-късно бяха хоспитализирани.

Смята се, че много от жертвите са работници на депото. Причината за срутването все още не е ясна.

Около 300 души от различни правителствени агенции и граждански групи са разположени на частното сметище. На място се виждат и няколко багера, линейки и пожарни коли.

„Всички екипи за реагиране остават напълно ангажирани в усилията за търсене и откриване на останалите изчезнали лица“, заяви кметът на Себу Нестор Арчивал в публикация във Facebook в петък.

Общинският съветник на Себу Джоел Гарганера заяви, че инцидентът може да се е случил внезапно, но вероятно е резултат от лоши практики за управление на отпадъците.

Операторите са изсичали в планината, са минирали почвата и след това са трупали боклук, за да образуват още една планина от отпадъци, каза Гарганера пред местния вестник The Freeman.

„Това не е санитарно депо. Това вече е открито сметище“, каза той.

Сметлищата са често срещани в големите филипински градове като Себу, който е търговски център и транспортна врата на Висаите, централните острови на архипелага.