Официално: Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Тя ще се слага в две дози - първата между 12-ия и 15-ия месец, а втората - на 4-годишна възраст на детето

Обновена преди 54 минути / 8 януари 2026, 13:13
В аксинирането срещу варицела става задължително от юли 2026 година. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в „Държавен вестник“.

Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г., в двудозова схема на прилагане – първи прием на 12-15-месечна възраст и реимунизация на четиригодишна възраст.

Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

16 401 случая на варицела от началото на годината, въвеждат задължителна ваксинация

През ноември в мотивите за промените на наредбата беше посочено, че Националният експертен съвет по имунизации предлага включване на варицелна моноваксина в Имунизационния календар като задължителна имунизация и последваща реимунизация.

При децата най-честите усложнения са тежко протичаща варицела и кожни лезии, причинени от вторична бактериална инфекция, докато при възрастните заболели водещи са хематологичните усложнения и пневмониите. При имунокомпрометираните лица, заболели от варицела, по-често се регистрират хематологични и гастроинтестинални усложнения, се посочва още в мотивите за нормативни промени.  

Ще стане ли ваксината срещу варицела задължителна и у нас

С обнародваната наредба се въвежда възможността за целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус при бременни жени, чиято бременност е между 24-та и 36-а гестационна седмица. Имунизацията е безплатна и препоръчителна.

Целевата имунизация е включена в наредбата по предложение на Националния експертен съвет по имунизации, подкрепено от Експертния съвет по акушерство и гинекология, както и от главния координатор на Експертния съвет по неонатология.

Източник: Десислава Пеева, БТА    
варицела ваксина
