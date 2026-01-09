България

Остава в сила бедственото положение в Крумовград

Училищата и детските градини в общината отново ще работят присъствено

9 януари 2026, 08:53
Слънчев петък – последван от дъжд, сняг и опасни поледици

БСП планира цялостна промяна на имиджа си

17 души са приети в

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на

Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

О става в сила обявеното бедствено положение в Крумовград и голяма част от селата в района, където изсипалите се проливни дъждове доведоха до преливане на реки.

Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

Вчера областният управител на Кърджали издаде предупреждение за възможни наводнения, рязко повишение на нивата на реките, дерета и язовири. Гражданите бяха призовани да не преминават през наводнени пътища, подлези и залети мостове.

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

По данни на кмета на Крумовград Себихан Мехмед екипите на ВиК дружеството работят и правят всичко възможно водоподаването да бъде възстановено в максимално бързи срокове.

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

Училищата и детските градини в общината отново ще работят присъствено, след като местната власт е осигурила водоноски и минерална вода.

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Русия удари Украйна с

Остава в сила бедственото положение в Крумовград

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Батерии зареждат батерии: Новата тенденция, която ще ускори изграждането на EV зарядни

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

