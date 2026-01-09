Остава в сила бедственото положение в Крумовград

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

О става в сила обявеното бедствено положение в Крумовград и голяма част от селата в района, където изсипалите се проливни дъждове доведоха до преливане на реки.

Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

Вчера областният управител на Кърджали издаде предупреждение за възможни наводнения, рязко повишение на нивата на реките, дерета и язовири. Гражданите бяха призовани да не преминават през наводнени пътища, подлези и залети мостове.

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

По данни на кмета на Крумовград Себихан Мехмед екипите на ВиК дружеството работят и правят всичко възможно водоподаването да бъде възстановено в максимално бързи срокове.

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

Училищата и детските градини в общината отново ще работят присъствено, след като местната власт е осигурила водоноски и минерална вода.