Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

Лидерът на ГЕРБ обясни, че ще прави всичко възможно от щатските санкции да излезе Владислав Горанов

8 октомври 2025, 13:16
Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политиката до две години след мандата си
Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка под 14 години
ПП-ДБ подготвя проекторешение за случаите на незаконно строителство
На Витоша падна над половин метър сняг
Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална
Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания
Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов категорично отрече при срещата си с Доналд Тръмп - младши през април да е водил разговор за изваждането на Делян Пеевски от списъка "Магнитски".

От кулоарите на парламента Борисов обаче обясни, че е правил и ще прави всичко възможно от щатските санкции да излезе бившият финансов министър Владислав Горанов.

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Опозицията от своя страна нападна Борисов, като се чуха обвинения за държавна измяна.

Според твърденията на американското издание Борисов е говорил с Тръмп-младши за "облекчаване на санкциите по глобалния закон "Магнитски" за негови близки съюзници".

"Имаше частни срещи с деца на мои приятели на неформален обяд, от който не произлиза нищо, освен да си споделяме. Аз не виждам какво да ви разкажа. Става въпрос за това, което причиниха на мен и ГЕРБ по същото време, когато го причиняваха на баща му Тръмп. Опитвам се със всички сили да помогна на Горанов да излезе от "Магнитски", призна Борисов.

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

От "ДПС - Ново начало" заподозряха поръчка зад материала на "Уолстрийт джърнъл".

"Питайте тия, които са поръчали тая статия, след малко ще дойдат от ПП-ДБ. Убеден съм, че е поръчка", каза Пеевски.

А партиите, неподкрепящи управлението, пак атакуваха Борисов. 

"За да може да бъде откупен "Магнитски" на Делян Пеевски - това е проблем, призовавам Борисов да даде интервю спешно пред "Уолстрийт джърнъл", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи случилото се - "едно депутатче да преговаря със сина на Доналд Тръмп" като недопустимо и държавна измяна, предаде NOVA.

Политически спор се разрази и по темата с кризата със софийския боклук.

От кулоарите Борисов призова столичния кмет за решение.

"Терзиев смята, че да си кмет е даденост по наследство, след като дядо ти е бил шеф на военното разузнаване. Когато аз бях кмет, се опълчих и София беше най-чистата столица. Няма да се спирам на грешките на Терзиев. Аз му предлагам да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие или екокатастрофа. И да го гласуваме, ГЕРБ ще го подкрепи", каза лидерът на партията.

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

Относно ситуацията с боклука в София Божидар Божанов заяви, че МВР трябва и може да изиска разрешение от прокуратурата да бъде изнесена публично информация относно разследването със запалените камиони на турска фирма на паркинг в София, участвала в обществена поръчка за извозване на отпадъци. 

Костадинов призова Терзиев да реши въпроса с отпадъците, а ако не знае как, да се обърне за "формула" към други кметове.

Източник: NOVA    
Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Новата дневна винетка влиза сила от 1 януари 2026 г. - ето колко ще струва

Барън Тръмп притежава $150 милиона на 19 години – как младият наследник натрупа това богатство?

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

България пред криза, която тихо расте

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Последни новини

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

България Преди 19 минути

След уволнението му заради общественото недоволство и протести, съдът присъди на Дамян Капов 7000 лв. за преживените душевни травми и уронено достойнство

Европейска комисия

България на съд: ЕК стартира 4 наказателни процедури срещу страната ни, иска глоби

България Преди 30 минути

Страната ни е изправена пред сериозни обвинения за непълно или неправилно въвеждане на ключови европейски директиви, засягащи правата на труда, обществената сигурност и защитата на най-уязвимите

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

България Преди 33 минути

Трафикът е пренасочен и се извършва само в изпреварващата лента

Русия ускорява подготовката за война с НАТО: „Фаза 0“ в действие, твърди ISW

Свят Преди 52 минути

Оценката на базирания във Вашингтон мозъчен тръст следва твърденията на руското военно разузнаване (SVR), че Лондон планира нападение над украински или чуждестранен цивилен кораб

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

Любопитно Преди 57 минути

Зловещите животни могат да нанесат ‚дълбоки кървящи рани на човека, който ги държи‘

Национален дълг дави Франция: Изтича ли времето на Макрон?

Свят Преди 57 минути

Макрон многократно е заявявал, че няма да напусне поста си преждевременно, а Франция сега очаква да види дали може да бъде формирано ново правителство или дали президентът ще трябва да разпусне парламента

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Свят Преди 1 час

Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките за "разработването на метало-органични рамки"

Задържаха 29-годишен мъж от Дунавци, издирван от Германия

Задържаха 29-годишен мъж от Дунавци, издирван от Германия

България Преди 1 час

По информация на полицията мъжът е задържан на 7 октомври

Избраха Емил Радев за докладчик на ЕНП по новата европейска програма „Правосъдие“

Избраха Емил Радев за докладчик на ЕНП по новата европейска програма „Правосъдие"

България Преди 1 час

Програма „Правосъдие“ е част от следващата Многогодишна финансова рамка (2028–2034 г.) и с новото предложение се предвижда повече от двойно увеличение на бюджета ѝ – до 798 млн. евро

Стрелба в Брюксел: 4 души ранени, двама са в критично състояние

Стрелба в Брюксел: 4 души ранени, двама са в критично състояние

Свят Преди 1 час

Прокуратурата е уведомена, а няколко заподозрени са арестувани

Израел и „Хамас“ обсъждат размяна на заложници срещу затворници

Свят Преди 1 час

Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет

Урсула Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа

Свят Преди 1 час

„Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира"

Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуираха обитателите

България Преди 1 час

Те са настанени в общински жилища

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Любопитно Преди 1 час

Изследванията показват, че има връзки между кръвната група и няколко различни заболявания

От Скалата до Махершала Али: Най-сексапилните плешиви мъже в Холивуд

От Скалата до Махершала Али: Най-сексапилните плешиви мъже в Холивуд

Любопитно Преди 1 час

Плешивостта никога не е била по-привлекателна

Осъдиха японски футболен директор за гледане на детско порно в самолет

Осъдиха японски футболен директор за гледане на детско порно в самолет

Свят Преди 2 часа

Мъжът заявил, че това е изкуство, генерирано от изкуствен интелект, както и че не е знаел, че е незаконно във Франция

