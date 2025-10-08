Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов категорично отрече при срещата си с Доналд Тръмп - младши през април да е водил разговор за изваждането на Делян Пеевски от списъка "Магнитски".

От кулоарите на парламента Борисов обаче обясни, че е правил и ще прави всичко възможно от щатските санкции да излезе бившият финансов министър Владислав Горанов.

Опозицията от своя страна нападна Борисов, като се чуха обвинения за държавна измяна.

Според твърденията на американското издание Борисов е говорил с Тръмп-младши за "облекчаване на санкциите по глобалния закон "Магнитски" за негови близки съюзници".

"Имаше частни срещи с деца на мои приятели на неформален обяд, от който не произлиза нищо, освен да си споделяме. Аз не виждам какво да ви разкажа. Става въпрос за това, което причиниха на мен и ГЕРБ по същото време, когато го причиняваха на баща му Тръмп. Опитвам се със всички сили да помогна на Горанов да излезе от "Магнитски", призна Борисов.

От "ДПС - Ново начало" заподозряха поръчка зад материала на "Уолстрийт джърнъл".

"Питайте тия, които са поръчали тая статия, след малко ще дойдат от ПП-ДБ. Убеден съм, че е поръчка", каза Пеевски.

А партиите, неподкрепящи управлението, пак атакуваха Борисов.

"За да може да бъде откупен "Магнитски" на Делян Пеевски - това е проблем, призовавам Борисов да даде интервю спешно пред "Уолстрийт джърнъл", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи случилото се - "едно депутатче да преговаря със сина на Доналд Тръмп" като недопустимо и държавна измяна, предаде NOVA.

Политически спор се разрази и по темата с кризата със софийския боклук.

От кулоарите Борисов призова столичния кмет за решение.

"Терзиев смята, че да си кмет е даденост по наследство, след като дядо ти е бил шеф на военното разузнаване. Когато аз бях кмет, се опълчих и София беше най-чистата столица. Няма да се спирам на грешките на Терзиев. Аз му предлагам да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие или екокатастрофа. И да го гласуваме, ГЕРБ ще го подкрепи", каза лидерът на партията.

Относно ситуацията с боклука в София Божидар Божанов заяви, че МВР трябва и може да изиска разрешение от прокуратурата да бъде изнесена публично информация относно разследването със запалените камиони на турска фирма на паркинг в София, участвала в обществена поръчка за извозване на отпадъци.

Костадинов призова Терзиев да реши въпроса с отпадъците, а ако не знае как, да се обърне за "формула" към други кметове.