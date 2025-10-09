България

Той увери, че за момента общината успява с подкрепата на доброволци и всички, които се включват за справяне с проблема

9 октомври 2025, 15:08
Терзиев: София овладява кризата с боклука, нормализиране през следващата седмица
З а момента се справяме с текущата ситуация с отпадъците, каза кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Министерския съвет след среща с министър-председателя Росен Желязков.

"Благодаря на премиера за поканата да се видим днес. Винаги съм казвал, че за да работят нещата, трябва да има добър синхрон между институциите, допълни столичният кмет. Затова, ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегната ръка на правителството", каза Терзиев. Той увери, че за момента общината успява с подкрепата на доброволци и всички, които се включват за справяне с проблема.

"През следващата седмица вече се очаква да има нормализиране на ситуацията", каза кметът. Това по думите му далеч не е трайно решение, такова се търси максимално бързо по различните позиции на обществената поръчка, за да има движение и яснота как ще се случва сметоизвозването в града.

София Господинова/БТА    
Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
